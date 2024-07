Florian to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słów oznaczających kwitnący kwiat.

Imię Florian, choć jest w Polsce znane głównie z uwagi na świętego Floriana - patrona strażaków, to rzadko używane jest w stosunku do nowo narodzonych dzieci. Na przestrzeni ostatnich lat, rocznie rodzi się od 200 do 300 chłopców, którym rodzice nadają imię Florian.