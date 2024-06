Dobrosława to starosłowiańskie imię żeńskie , które powstało z połączenia słów dobry i sława. Oznacza tą, która cieszy się dobrą sławą. W Polsce pojawiło się w 1200 roku i do tej pory jest używane.

W 2023 roku w Polsce urodziło się osiem kobiet o imieniu Dobrosława . To imię powraca do łask, gdyż w ostatnich latach przestało być używane niemal całkowicie.

Dobrosława może być nazywana różnymi określeniami. Najczęściej stosowane zdrobnienia wobec kobiet o tym imieniu to:

Dobrosława to kobieta, która może pochwalić się znajomością wielu dziedzin. Jest zdolna, zaradna, i wykazuje się inicjatywą oraz kreatywnością. Jej charakter wyróżnia się w towarzystwie, bo to kobieta otwarta, która zawsze jest gotowa do niesienia pomocy innym.