Ariel to imię męskie pochodzenia hebrajskiego. Swoje źródło ma w Biblii, a oznacza lwa Boga.

Znajomi oraz bliscy mężczyzn o imieniu Ariel często wołają do nich zdrobniale. Wśród najpopularniejszych określeń znajdują się:

Mężczyźni o imieniu Ariel to energiczni, ambitni i towarzyscy ludzie. Są mocno skupieni na działaniu i osiąganiu kolejnych celów. Lubią spędzać czas wśród przyjaciół i znajomych, którzy również cenią sobie ich obecność w grupie. W razie potrzeby silnie wspierają swoich bliskich i umieją im dobrze doradzić.

Mężczyzna o imieniu Ariel to numerologiczna dziewiątka. Jest wrażliwy, uczuciowy, ma mocno rozwiniętą intuicję, z której umiejętnie korzysta. Jest gotowy do poświęceń dla innych, oraz dla wyższych celów. Czuje mocną więź ze swoją duchową stroną osobowości i to nią często kieruje się, podejmując życiowe decyzje.