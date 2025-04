Ziemski znak, który kocha wygodę. Pieniądze i luksus są u niego wysoko w hierarchii

Byk to znak ziemski rządzony przez planetę Wenus, w astrologii uznawaną za planetę miłości, piękna i przyjemności.

To nie bez znaczenia w kontekście mówienia o luksusie i zamiłowaniu do pieniędzy Byka, czyli znaku zodiaku, który uznawany jest za materialistę i miłośnika wygody i bogactwa.

Wenus sprawia, że osoby spod tego znaku naturalnie dążą do estetyki, komfortu i stabilności. Dla Byka luksus to nie tylko fanaberia i wymysł bogacza - to sposób na życie.

Gustowne wnętrza, dobre jedzenie, markowe ubrania i poczucie finansowego bezpieczeństwa to rzeczy, które dają mu spokój ducha.

Czy miłość do luksusu czyni Byka materialistą?

Byki kochają pieniądze i luksus 123RF/PICSEL

Zwykło się mówić w kontekście uosobienia Byka i jego pragnień, że jest materialistą. Ale czy naprawdę tak jest?

Wbrew pozorom Byk nie goni za pieniędzmi dla samej ich ilości, nie chodzi o pogoń za sukcesem i coraz większą ilością banknotów na koncie bankowym.

Dla niego finanse są tylko narzędziem do osiągnięcia tego, co naprawdę daje mu radość i spokój, czyli są wyłącznie drogą do komfortu, harmonii i jakości życia, a nie celem samym w sobie.

To znak, który często pracuje wytrwale i cierpliwie, bo wie, że sukces przychodzi z czasem, a luksus wymaga inwestycji. To właśnie wiąże się z innymi cechami Byka, jakimi są upór i zdolność do mozolnej, długodystansowej pracy.

Z kolei zamiłowanie Byka do rzeczy materialnych nie wynika z powierzchowności, pychy i próżności, ale z potrzeby poczucia bezpieczeństwa.

Zdrowy rozsądek Byka. To też ma znaczenie

Byk potrafi oszczędzać, ale też nie jest mu obce wydawanie pieniędzy na rzeczy luksusowe 123RF/PICSEL

Energia ziemska też ma znaczenie u Byka. Dlatego, że Byk jest władany przez żywioł Ziemi, to stąpa on twardo po ziemi.

To nie marzyciel ani ryzykant. Dlatego też planuje, oszczędza i inwestuje z głową. Nie wydaje lekkomyślnie, choć bywa rozrzutny, gdy chodzi o coś, co naprawdę sprawia mu przyjemność i wiąże się z luksusem.

