Kasza gryczana: szara eminencja kuchni

Polska kaszami stoi! W tym zdaniu nie ma przesady, ale i tak na co dzień nieczęsto po nie sięgamy, a szkoda. Choć tych zbożowych produktów jest bez liku, to i tak najczęściej wybór pada na kaszę gryczaną. W sklepach zazwyczaj kupujemy tę w wersji palonej, która ma charakterystyczny, nieco orzechowy smak, ale kasza gryczana biała również ma swoich miłośników.

Jeśli kasza gryczana - w jakiejkolwiek wersji - kojarzy nam się wyłącznie z dodatkiem do obiadu, czas z taką łatką skończyć, ponieważ można przygotowywać z niej wiele przepysznych dań: od farszów zaczynając, po przygotowywanie placków, a kończąc na pieczeniu słodkich smakołyków.

Dlaczego kasza gryczana jest zdrowa?

Co prawda, nie zawsze kasza gryczana musi nam przypadać do gustu, ale nie zawsze jest to powód do tego, aby czasem nie dać jej szansy. Kto się powinien nią zainteresować? Na pewno diabetycy, którzy muszą koniecznie sprawdzać to, co ląduje na ich talerzach, ale nie tylko oni. Kasza gryczana jest zalecana dla wszystkich tych, którym zależy albo na zrzuceniu zbędnych kilogramów, albo utrzymaniu smukłej sylwetki. Dlaczego?

Kasza gryczana indeks glikemiczny ma niski (sucha kasza ma IG = 40,a po ugotowaniu IG wynosi 55) co faktycznie pomaga organizmowi. Odpowiedni poziom nie podnosi gwałtownie poziomu glukozy i insuliny, w krwiobiegu, co jest bezpieczne dla cukrzyków, a także kontroluje apetyt i chęć na podjadanie po posiłkach.

Kasza gryczana to źródło cennych substancji

Jeśli ktoś myśli, że niski poziom glikemiczny to jedyny atut kaszy gryczanej, jest w grubym błędzie. Ziarna zawierają cenne witaminy z grupy B, które najlepiej działają na organizm całościowo, ale kluczową rolę odgrywają w układach: nerwowym, krążenia oraz odpornościowym.

Kasza gryczana zawiera także minerały:

magnez - wspiera pracę układu nerwowego oraz krążenia,

potas - może chronić pracę serca oraz obniżać poziom ciśnienia krwi,

cynk - idealne dla skóry, paznokci i włosów,

żelazo - poprawia jakość krwi i zapobiega anemii.

Kasza gryczana, podobnie jak inne, zawiera błonnik, który jest doskonałą pożywką dla jelit. To właśnie on może wspierać pracę tych narządów, pomagają im się oczyszczać oraz pobudzać do intensywniejszego działania. Inną substancją jest białko: budulec mięśni, ważny surowiec energetyczny oraz katalizator kluczowych procesów zachodzących w organizmie.

Kasza gryczana nie zawiera glutenu, dlatego jest bezpieczna dla wszystkich, którzy cierpią z powodu jego nietolerancji oraz celiakii.

