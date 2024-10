Liliana to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa lilia.

Liliana to imię popularne w Polsce już od wielu lat. W 2023 roku urodziło się 2561 dziewczynek, którym je nadano. Najwięcej z nich pochodzi z województwa mazowieckiego (430), a najmniej z województwa lubuskiego (39).

W jaki sposób można zwracać się do Liliany? Popularne zdrobnienia to:

Liliana to kobieta, z którą można porozmawiać niemal o wszystkim. Cechują ją otwartość i niezwykłe zdolności komunikacyjne. Wyróżnia się empatią, chętnie wspiera bliskich, a w życiu zawodowym sięga niemal do doskonałości. Ludzie lgną do niej i koniecznie chcą ją poznać.