Dzień twoich narodzin zdradza o tobie więcej, niż myślisz. Możesz być zaskoczony

Portfele tych znaków zodiaków będą grube. Zastrzyk gotówki już w styczniu 2024

Kobiety spod tych znaków zodiaku wydają fortunę. Które są wyjątkowo rozrzutne?

Data urodzenia w numerologii może mieć wpływ na nasze życie. W końcu tutaj każda liczba ma znaczenie. Numerologia sugeruje, że data urodzenia determinuje nasze losy, zdradza, jakie drzemią w nas talenty. Niektórzy nie wierzą w moc liczb, ale są osoby, które kierują się nią np. w sprawach biznesowych. Podobnie jak astrologia, wywodzi się z ezoteryki. Oczywiście zawarte w liczbach informacje można traktować z przymrużeniem oka.

Sumując poszczególne cyfry daty urodzenia możemy sprawdzić, jaką cyfrą w numerologii jesteśmy. Przypomina to indywidualną wróżbę dla każdego z nas, która towarzyszy nam od momentu przyjścia na świat. Okazuje się, że kluczowa jest również ostatnia cyfra roku urodzenia. Jeśli masz na końcu tę konkretną, możesz mówić o sobie "prawdziwy szczęściarz". O jaką cyfrę chodzi?

To ostatnia cyfra twojego roku urodzenia? Szczęściara to mało powiedziane

Zdjęcie W numerologii każda cyfra ma znaczenie. Niektóre przynoszą wielkie szczęście / 123RF/PICSEL

Numerolodzy uważają, że cyfra 4 widniejąca na końcu daty urodzenia przynosi szczęście. Osoby, które ją mają, mogą liczyć na to, że w wszelkie sytuacje w życiu będą się kończyły dla nich pomyślnie. Nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wcale tak nie będzie.

Cyfra 4 przyciąga też fortunę i pomyślność. Jeśli masz wspomnianą cyfrę na końcu daty urodzenia, to oznacza, że jesteś urodzonym liderem, a w swoim otoczeniu cieszysz się ogromnym autorytetem. Trudne zadania, działanie pod presją czasu? Dla ciebie to nic wielkiego. Potrafisz skoncentrować się na celu, dzięki czemu każde zadanie doprowadzasz do końca. Los zsyła ci wiele dobrych niespodzianek i rozpościera nad tobą ochronną aurę. Nawet wtedy, gdy wiesz, że musisz zaryzykować. Jak widać, już nawet jedna cyfra zawarta w dacie urodzenia ma na nas jakiś wpływ.

Numerologiczna 4: jaka jest

Jak sprawdzić, czy jest się numerologiczną "czwórką"? Tutaj też pomocna jest data urodzenia - wystarczy zsumować jej poszczególne cyfry.

Numerologiczna 4 jest sumienna, skuteczna, pracowita i konsekwentna. Jest świetnym organizatorem, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. "Czwórka" ma silną osobowość i nie boi się nowych wyzwań, chociaż niezbyt przepada za nagłymi zmianami.

Jeśli twoim przyjacielem jest numerologiczna 4, możesz śmiało powiedzieć, że to zrządzenie losu. To oddane, lojalne osoby, które wysłuchają i gdy trzeba - doradzą. Do tego są odpowiedzialne i wszelkie kryzysy czy problemy starają się rozwiązywać bez emocji i tak, by nie generować kolejnych konfliktów. Nie wiesz co robić? Porozmawiaj z "czwórką", a z pewnością zyskasz nową perspektywę na daną sytuację. "Czwórka" lubi budować stabilne relacje, a jeśli się zakocha, to angażuje w stu procentach.

Z drugiej strony numerologiczne 4 są nieco kłótliwe, zwłaszcza jeśli coś idzie nie po ich myśli. Zdarza się, że na moment odkładają wtedy swoje racjonalne podejście do życia. Nie poddają się łatwo, a wszelkie niepowodzenia wpisują na listę doświadczeń, z których można się czegoś nauczyć.

