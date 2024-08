To rzadkie imię kobiece, które oznacza zdeterminowaną i szczerą osobę. Być może ktoś taki jest w Twoim otoczeniu?

Zawsze gotowa do działania, otwarta na nowe doświadczenia i chętna do ciągłej pracy nad sobą. Taka jest Ilona. Co więcej można powiedzieć o jej charakterze? Jaką jest przyjaciółką, partnerką, a jakim kompanem w pracy? Jedno jest pewne — Ilona to kobieta, którą warto poznać.