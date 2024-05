Horoskop tygodniowy na 20-26.05.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Majowa aura przyniesie drobne sprzeczności wynikające z niedomówień. W pracy nie trać czasu na pogaduszki z leniami, tylko zabierz się do roboty, a szef na pewno to zauważy i doceni odpowiednią premią. Barany będące w stałych relacjach okażą się wzorowym partnerem, ale tylko po to, aby coś uzyskać. Wolne zaś dobrze będą bawić się w towarzystwie Wodnika, jednak nic głębszego z tego nie wyniknie.



Horoskop tygodniowy dla Byka

W tym tygodniu pomyślisz o własnej wygodzie i przestaniesz nadskakiwać innym. W pracy nie wyrażaj zgody na dodatkowe obowiązki, jeśli one nie należą do ciebie, bo nikt ci za to nie zapłaci. Zajęte Byki zajmą się sprawami domowymi, zachęcając partnera do wspólnego remontu. Wolne zaś mogą liczyć na kilka miłosnych uniesień z osobą z przeszłości, jednak chwila będzie zbyt krótka, aby odzyskać czyjeś serce.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie odnawianiu znajomości sprzed lat. W pracy uważaj na swoje słowa, bo głupia odzywka może popsuć w miarę zgodne relacje. Zajęte Bliźnięta będą starały się odzyskać partnera, który konsekwentnie się od nich oddala. Wolne zaś uwolnią się od starych ograniczeń i zrobią więcej miejsca na nową miłość. W weekend zadbaj o to, aby spędzić czas w pięknym miejscu.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. W pracy zadbaj o to, aby wykonać realnie więcej zadań niż zostało ci to zlecone, a zostaniesz doceniony jako pracownik. Zajęte Raki mogą liczyć w trudnych chwilach na wsparcie ze strony partnera. Od środy pomyśl o tym, aby popołudniami wybrać się na romantyczny spacer, a nawet dać się porwać na randkę. Wolne zaś będą flirtować, jednak nowa znajomość z Koziorożcem nie okaże się wartościowa.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W pracy nie dasz sobie dmuchać w kaszę i nie pozwolisz wykorzystać komuś, komu nie chce się robić. Zajęte Lwy będą uwodzicielskie, niestety swoje zainteresowania przeniosą na kogoś z towarzystwa unikając kontaktów z partnerem. Wolne zaś mogą spodziewać się większej ilości internetowych adoratorów, którzy jednak niewiele dla ciebie znaczą. W weekend nie daj się sprowokować do nieprzemyślanej dyskusji.

Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu do wszystkiego będziesz podchodził z humorem i optymizmem. W pracy możesz liczyć na dowody uznania, jednak ktoś z zespołu będzie chciał ci podstawić nogę rywalizując z tobą o względy kierownika. Zajęte Panny powinny mniej krytycznie podchodzić do wad partnera i przymykać oko na jego pomyłki. Wolne zaś uchronią się przed nieudaną randką z kimś z zupełnie innej bajki. W weekend nie oszczędzaj na swoich przyjemnościach.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Czeka cię tydzień bez większych trosk. W pracy pilnuj bieżących obowiązków i mocno stąpaj po ziemi, pamiętając o tym, że nie wszystko da się zrobić w ekspresowym tempie. Wagi będące w stałych relacjach przejdą od miłości na etap przyjaźni i przestaną czuć się skrępowane w obecności partnera. Wolne zaś raczej nie będą miały ochoty na głębsze wchodzenie w intymne sytuacje. W weekend zajmiesz się domem i rodziną.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Majowa aura zachęci cię do robienia miłych rzeczy dla innych. W pracy pomożesz komuś, kto dopiero pojawił się w twojej firmie i nie radzi sobie z bieżącymi obowiązkami. Zajęte Skorpiony, zamiast przyjemnie leżeć w łóżku powinny zapewnić partnerowi więcej rozrywki i towarzyskich atrakcji. Wolne zaś będą szukać nowych znajomości, ale jakoś bez większego efektu.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu spodziewaj się pozytywnych wydarzeń. W pracy wreszcie uda ci się porozmawiać na poważne tematy z szefem. W środę będziesz musiał przypomnieć co niektórym, żeby wywiązywali się ze swoich obowiązków! Strzelce będące w stałej relacji nie powinny przeginać z narzucaniem swoich racji partnerowi. Wolne zaś umawiając się na randkę powinny wykazać więcej kreatywności. W weekend sztuka wywrze na tobie duże wrażenie.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Początek tygodnia przyniesie zaskakujące sytuacje. W pracy czeka cię wiele rozmów z przełożonymi, które mają służyć zmianie wykonywanych obowiązków. Zajęte Koziorożce mogą czuć się osaczone poprzez naciski partnera. Pamiętaj jednak, że to ty wcześniej obiecałeś więcej niż możesz dać. Wolne zaś w samotności będą regenerować siły. W weekend czeka cię spotkanie ze starym znajomym. Tylko nie licz na to, że coś z tego wyjdzie!

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu zapragniesz więcej wrażeń i emocjonujących przygód. W pracy będziesz miał ochotę uciec od rutynowych obowiązków i zająć się zupełnie czymś nowym, co zachęci Twój umysł do kreatywnego myślenia. Zajęte Wodniki, zamiast dbać o relacje z partnerem zaczną surfować po portalach randkowych szukając jakichś bodźców pobudzających ich nudne życie. Wolne zaś poznają kogoś, do kogo ich serce zabije mocniej.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie ważnym przemyśleniom. W pracy bez problemu uporasz się z zaległymi obowiązkami i będziesz mógł nawet rozpocząć nowe projekty. Zajęte Ryby nie będą miały nic przeciwko temu, jeśli partner będzie starał się zaskoczyć je miłymi niespodziankami. Wolne zaś postanowią poflirtować, ale będą polowały wyłącznie na kogoś, kto zaimponuje im ambicjami. Wystrzegaj się osoby spod znaku Barana!