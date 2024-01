Astrologia 3 najbardziej toksyczne znaki zodiaku. Lepiej z nimi nie zadzieraj

Życie czasami lubi nas zaskoczyć. A zwłaszcza osoby, którym ufamy. Powierzasz komuś liczne sekrety, ta osoba cię wspiera, a tu nagle... bum! Od osób trzecich dowiadujesz się o tym, że masz np. jakieś problemy albo masz w planach coś zmienić w swoim życiu. Zachodzisz w głowę, skąd niby to wiedzą? Przecież dzieliłeś się tymi informacjami z jedną osobą. Właśnie. W tym momencie czujesz się zawiedziony i oszukany. Jak poznać fałszywą osobę? Może to być trudne, bo często zachowuje się jak nasz najlepszy przyjaciel. Pomocny może się okazać znak zodiaku.

Oto 3 znaki zodiaku, które uchodzą za najbardziej fałszywe.

Baran (21.03 - 19.04)

Zodiakalny Baran to wręcz synonim odwagi, energii i podejmowania rozmaitych inicjatyw. Nie boi się niemal niczego, jest zdecydowany i potrafi zwinnie osiągać zamierzone cele. Jest jednak pewna rzecz, o której powinniście wiedzieć... Baran to wspaniały przyjaciel, pomocny, służący radą. Najczęściej ma spore grono znajomych, które wręcz go uwielbia. "Niemal ideał!" - żartują nieraz. I zapewne wszyscy chętnie zwierzają mu się ze swoich sekretów. Dlatego jakież będzie twoje zdziwienie, gdy okaże się, że po czasie Pani A doskonale orientuje się w twoich problemach, a w sumie nie masz z nią jakichś bliższych relacji. Natomiast Pan B będzie świetnie znał kulisy jakiejś sytuacji. I kulisy twojego zachowania. Dowiesz się, że ponoć coś na jego temat powiedziałeś i tak po prawdzie, lepiej z tobą nigdzie nie wychodzić. Dlatego jeśli masz w swoim gronie znajomych Barana, uważaj. Jego relacje i podglądy o osobach z bliskiego otoczenia zazwyczaj są bardzo... dynamiczne. Zwłaszcza jeśli wie, że zyska na przekazaniu pewnych informacji gdzieś indziej.

Panna (24.08 -22.09)

Zodiakalnej Pannie patronuje żywioł ziemi. Zawsze skrupulatnie planuje działania i jest dobrze zorganizowana. Ma jednak tendencję to intryg. Nie bądź zdziwiony, jeśli dzień wcześniej wylewałeś przed Panną wszelkie żale, a kolejnego dnia osoby z grona wspólnych znajomych będą na ciebie spoglądać z delikatnym rozbawieniem. Panna dba o wizerunek i wykorzysta każdą sytuację czy osobę, by go ulepszyć. Z drugiej strony możesz czuć się jak największy przyjaciel i powiernik sekretów Panny. Spokojnie, do czasu. Chociaż poukładana, Panna potrafi czasami doprowadzić do zwrotu akcji. Wtedy spadniesz z piedestału i znajdziesz się na "czarnej liście". A wtedy szykuj się na złośliwości, zwłaszcza w kwestiach, które są dla ciebie ważne.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Będzie się do ciebie uśmiechał każdego dnia i z takim też uśmiechem kierował w twoją stronę złośliwe uwagi. "Ale przecież to żart" - usłyszysz lub domyślisz się po czasie. Jednak jeśli to ty żartujesz, nawet nie z niego, a odbierze to osobiście... Już wcale nie jest aż tak zabawnie. Skorpion - znak zodiaku dość nieprzewidywalny i pamiętliwy. Lubi mieć rację. Jeśli kogoś nie lubi, okazuje to tak, że praktycznie nie można mu niczego zarzucić. Przecież zachowuje pełen profesjonalizm! Jeśli się na ciebie obrazi, potrafi być oschły i gdzieś tam w środku jesteś pewien, że omawia cię za plecami. Lubi też podkreślać swoją pozycję w grupie, zwłaszcza na kierowniczym stanowisku. Od czasu do czasu lubi też nieco zamieszać wśród osób z jego otoczenia i obserwuje ze złośliwym uśmieszkiem, jak inni się kłócą. Potrafi być wyniosły i zarozumiały. Dlatego lepiej nie zwierzaj mu się ze wszystkich sekretów. Nie dość, że za chwilę będą żyły swoim życiem, to jeszcze mogą zostać wykorzystane przeciwko tobie.

