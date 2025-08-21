Krokiety hiszpańskie (znane też jako croquetas i croquettes) to podobne do naszych tradycyjnych, polskich krokietów przysmak. Te, którymi zajadają się w Hiszpanii nie mają zaś w środku kapusty i grzyb - są zrobione z ziemniaków, a środek wypełniają przeróżne farsze. Obecnie krokiety w Hiszpanii robi się na kilka sposobów, a najpopularniejszymi są te z beszamelem, mięsem, rybą lub farszem szpinakowym. Jak zrobić ziemniaczane krokiety po hiszpańsku?