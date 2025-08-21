Hiszpańskie krokiety ziemniaczane. Sycące, pożywne, a jakie pyszne
Szukasz pomysłu na smaczny, ale niebanalny obiad? Jeśli znudziły ci się już tradycyjne kotlety, sznycle czy pierogi, ten przepis przypadnie ci do gustu. Krokiety ziemniaczane są nie tylko pyszne, ale również pożywne i sycące. Domownicy będą zachwyceni.
Spis treści:
Krokiety hiszpańskie - doskonałe na obiad
Krokiety hiszpańskie (znane też jako croquetas i croquettes) to podobne do naszych tradycyjnych, polskich krokietów przysmak. Te, którymi zajadają się w Hiszpanii nie mają zaś w środku kapusty i grzyb - są zrobione z ziemniaków, a środek wypełniają przeróżne farsze. Obecnie krokiety w Hiszpanii robi się na kilka sposobów, a najpopularniejszymi są te z beszamelem, mięsem, rybą lub farszem szpinakowym. Jak zrobić ziemniaczane krokiety po hiszpańsku?
Hiszpańskie krokiety ziemniaczane ze szpinakiem - jak zrobić?
Przygotowanie krokietów hiszpańskich nikomu nie powinno sprawić trudności. Wszystkie potrzebne składniki są łatwo dostępne, a przyrządzenie tej potrawy nie zajmie zbyt dużo czasu. Oto czego będziesz potrzebować.
Składniki
Krokiety
- 500 g ziemniaków
- 20 g mąki pszennej
- ½ łyżeczki soli
- ¼ łyżeczki pieprzu
- 2 jajka
- bułka tarta i mąka pszenna do panierowania
- olej do smażenia
Nadzienie
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 stołowe łyżki masła masła
- 130-150 g świeżych liści szpinaku
- ½ łyżeczki soli
- 2 szczypty pieprzu
- 1 szczypta gałki muszkatołowej
- ½ łyżeczki mąki pszennej
- 20-30 g śmietany 30%
Sposób przygotowania:
- Ziemniaki ugotuj do miękkości w osolonej wodzie, ostudź.
- Czosnek i cebulę posiekaj, podsmaż na maśle lub oleju przez krótki czas.
- Dodaj szpinak, sól, pieprz, gałkę muszkatołową i duś pod przykryciem przez kilka minut.
- Następnie wymieszaj mąkę ze śmietaną i dodaj do szpinakowego farszu.
- Do ostudzonych ziemniaków dodaj mąkę, sól i pieprz, dobrze wymieszaj.
- Na głębokim talerzu roztrzep jajko.
- Masę ziemniaczaną podziel na 6-7 części i w oprószonych mąką dłoniach formuj niewielkie, okrągłe kotleciki - spłaszczaj je, nadziewaj farszem szpinakowym i zlepiaj.
- Kolejno obtaczaj w mące, jajku oraz bułce tartej.
- Kotlety smaż na patelni, na dobrze rozgrzanym oleju.