Co przyniesie sobota, 22 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana - Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych coś lub ktoś tłamsi Twój potencjał. Może są to trudne okoliczności, a może przykre słowa? Nadopiekuńczość bywa tak samo szkodliwa jak lekceważenie. Nie daj sobie wmówić, że czegoś nie potrafisz lub na coś nie zasługujesz. Nie sugeruj też tego innym. W finansach nie zakopuj swoich talentów w ziemi. Daj zdolnościom pracować, a pieniądzom krążyć.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka - Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych warto uświadomić sobie, że to, co najsurowiej oceniamy w innych, jest jednocześnie tym, czego najbardziej boimy się lub nie lubimy u siebie. Czyjeś postępowanie powinno być Tobie obojętne, a jednak otwiera w sercu jakąś starą ranę. Przyjrzyj się jej. W finansach możesz przejąć po kimś projekt i doprowadzić go do końca.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt - Karta Księżyc

W życiu osobistym ktoś, na kim Ci zależy może przechodzić głęboką przemianę. Nie jest to przyjemny widok. Procesy, w którym umierają stare struktury, łączy się z bólem, żalem, niepewnością. Stój na straży spokoju - również własnego. Nie zapominaj o sobie, niosąc pomoc bliskim. W finansach możesz zarobić na biznesie związanym z tworzeniem iluzji, np. z kinem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka - 9 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może chcieć stworzyć Tobie cieplarniane warunki. Komfort jest potrzebny, by móc się rozwijać, natomiast uważaj, by się od tego nie uzależnić. Zawsze warto mieć własne pieniądze na oddzielnym koncie, swoją siatkę oddanych znajomych oraz pasje, które rozwiniesz w pojedynkę. W finansach możesz zarabiać, obracając dobrami luksusowymi.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa - Karta Giermek Kielichów

W relacjach osobistych postaraj się stworzyć teraz ciepłą, domową atmosferę. Ktoś otworzy się znacznie szybciej, jeśli poczuje Twoją akceptację, przekona się, że potrafisz cierpliwie słuchać. Zbliżenie nie musi zakończyć się namiętnymi uniesieniami, ale znacznie lepiej zrozumiesz tę Drugą Stronę. W finansach możesz zarobić całkiem dobrze w branży gastronomicznej.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny - Karta 8 Kielichów

W relacjach osobistych trzymaj blisko ludzi, na których Ci zależy. Okoliczności nie zawsze sprzyjają. W kryzysie wychodzi czarno na białym, komu naprawdę zależy na relacji. Jeśli chcesz kogoś poznać, obserwuj, jak reaguje na przeciwności losu. Pamiętaj przy tym jednak, że prawie nikt nie jest święty za życia ani niezłomny. W finansach przygotuj się na oszczędzanie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi - Karta 10 Kielichów

W relacjach osobistych dąż do zgody. Lepiej teraz niektóre burze przeczekać, a pewne sprawy przemilczeć. Na konfrontację musi być czas i miejsce. Nie bez racji mawia się, że co nagle, to po diable. Daj komuś oswoić się z sytuacją. Podsuwaj rozwiązania i pozwól innym wierzyć, że sami na nie wpadli. W finansach możesz osiągnąć sukces dzięki pomocy krewnych.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona - Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych masz po swojej stronie prawdę, ale czy to wystarczy? Życie nie jest zawsze sprawiedliwe. Każdej racji trzeba umieć dowieść. Nie chowaj głowy w piasek i nie obrażaj się na rzeczywistość. Dopóki pozostajesz w grze, wciąż masz szansę wyjść na swoje. Nie wycofuj się przed czasem. W finansach ktoś Cię obserwuje, więc zachowuj się przykładnie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca - Karta 4 Mieczy

W relacjach osobistych odsuń się od konfliktu, ogranicz interakcje z osobami, które nie potrafią samodzielnie rozwiązywać sporów. Pamiętaj, że aby komuś pomóc, musisz przede wszystkim być w pełni sił. Jeśli opiekujesz się krewnym lub zwierzęciem, dbaj o dobry sen, relaks, własne rozrywki. W finansach pewne sprawy trzeba będzie odłożyć na bok.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca - Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych to dobry moment, by pobudzić w sobie oraz w kimś kreatywność, zaciekawienie światem, otwartość na ludzi oraz ich sprawy. Pełna zaangażowania relacja może jeszcze nie nadejść, ale już poznasz smak fascynacji i zrozumiesz dylemat, jaki rodzą sprzeczne emocje. W finansach możesz wiele zyskać dzięki kontaktom z młodą, utalentowaną osobą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika - Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto sam jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Człowiek ten przywykł do niezależności, niechętnie przyjmuje rady. Co ciekawe, lepiej sprawdza się w kryzysach. Gdy wszystko samo dobrze idzie, traci grunt pod nogami i poczucie sensu. W finansach otwierają się przed Tobą drzwi do lepszego świata.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb - Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz wyciągnąć teraz rękę do starego przyjaciela, pogodzić się z rodziną, odnowić familijne więzi. Pewne emocje już nie wrócą, bo jesteście zupełnie innymi ludźmi. Możecie jednak zbudować zupełnie nowe porozumienie i odkryć w sobie nawzajem zaskakujące talenty. W finansach jesteś w stanie wiele osiągnąć dzięki czyjemuś sentymentowi do Ciebie.

