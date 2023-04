BARANY - uważajcie, z kim i o czym rozmawiacie

Chociaż kwiecień dla zodiakalnych Baranów rozpoczął się spokojnie, to jednak w drugiej połowie może się sporo zadziać. A wszystko przez jedną rozmowę. Rozmowę, która zostanie, jak się później okaże, przeprowadzona z nieodpowiednią osobą. Barany powiedzą o jedno zdanie za dużo. I to stanie się tylko początkiem wielkie awantury, serii nieporozumień, sporej dawki złych emocji. Barany będą musiały się mocno się nagimnastykować, aby wszystko odkręcić. Przeprosić kilka, ważnych dla siebie osób, a z realizacją tego zadania nie będzie łatwo. Czasem warto zastanowić się kilka razy z kim i o czym rozmawiamy...

RAKI - premia, premia i po premii

Inflacja, stała pensja od kilku lat, to nie są dobre wskaźniki dla zodiakalnych Raków. Od kilku miesięcy odczuwają problemy z gotówką, a na tym nie koniec. Druga połowa miesiąca to dla Raków dodatkowe wydatki. I chociaż szef w końcu doceni ich pracę i przyzna długo wyczekiwaną premię, to nie posłuży ona Rakom do realizacji marzeń. Niestety urlop, weekend w SPA, to wszystko będzie musiało jeszcze poczekać. Stanie się to, czego nikt z nas nie lubi. Jedna rzecz pociągnie za sobą drugą. Sprzęty lubią się psuć, szczególnie gdy mija ich gwarancja. Jeśli myślałeś, że kwiecień będzie spokojniejszy i ten dodatkowy zastrzyk pieniędzy pozwoli na coś więcej, możesz się niestety przeliczyć.

WODNIKI i ich miłosne historie

Wodniki, które są w związkach, powinny już przygotowywać się do drugiej połowy miesiąca. To nie będą miłe rozmowy, to nie będą romantyczne wieczory. Macie sobie sporo do wyjaśnienia. Poruszycie tematy, które wcześniej omijaliście. Poznacie emocje, które były wam obce. Dotkniecie sfer, które świadomie omijaliście. Nie będą to łatwe chwile, ale jeśli się nie poddacie, to tylko wzmocni wasze relacje i nada nowy wymiar związkowi. Czasem warto wyrzucić wszystko, co nas przygniata, otworzyć się, opowiedziećo tym, co skrywaliśmy. Dla swojego dobra, dla dobra partnera, dla dobra miłości.