Nie na wszystko w życiu mamy wpływ. Jedną z takich rzeczy jest data urodzenia, a co za tym idzie - także znak zodiaku. Wydaje się, że to kwestia absolutnego przypadku, bo każdy dzień jest dobry, żeby przyjść na świat. Jednak ze statystycznego punktu widzenia niektóre terminy są bardziej prawdopodobne od innych.

Z ustaleń amerykańskich naukowców wynika, że dominuje wrzesień - wtedy rodzi się najwięcej dzieci . Może być to efekt świątecznej atmosfery, bo jak łatwo policzyć, zostały one poczęte w okolicach Bożego Narodzenia.

Urodzony na przełomie lipca i sierpnia Lew zajmuje drugie miejsce w astrologicznym rankingu. To bardzo ciekawa postać, która uwielbia być w centrum uwagi. Zdarzają mu się kompleksy, jednak zazwyczaj nie ma sobie nic do zarzucenia. Jest osobą hojną, pomocną i bardzo rodzinną.

Podium zamyka znak z przełomu czerwca i lipca, który naprawdę trudno rozgryźć. W pierwszej trójce to zdecydowanie najbardziej nieodgadniony zodiak pełen sprzeczności. Niektórzy znają go przez długie lata, a i tak nie potrafią go do końca zrozumieć. Dominującą cechą jest wrażliwość.