To jacy jesteśmy, co mamy i posiadamy, jest uzależnione od naszego znaku zodiaku. Tak przynajmniej mówią założenia astrologii. Wierząc w nie, trzeba przyjąć, że wszystko o nas jest już zapisane w gwiazdach. Przyglądając się znakom zodiaku, można więc śmiało wyłonić szczęśliwą trójkę, która w towarzystwie odgrywa istotną rolę.

Lew

Chcąc opisać Lwa, trzeba od razu podkreślić, że jest niezwykle otwarty i towarzyski. To pomaga mu w nawiązywaniu kontaktów, a wszyscy dookoła chcą spędzać z nim jak najwięcej czasu.

Lew doskonale wie, jak pokazać się z dobrej strony. Jest świetnym słuchaczem i chętnie doradza w życiowych kwestiach. Wielu może na niego liczyć, a wszystko za sprawą wrażliwości i ogromnych pokładów empatii. Zależy mu na przyjaźni i o każdą relację dba najlepiej, jak potrafi.

Bliźnięta

Bliźnięta są niezwykle ciekawe świata. Stale się rozwijają i chętnie poznają nowych ludzi. Ciężko im usiedzieć w jednym miejscu, a więc w ich życiu nie ma miejsca na nudę. Swoją energią zarażają wszystkich dookoła, a dla wielu spędzanie z nimi czasu jest wręcz przyjemnością.

To, co przyciąga innych do Bliźniąt to poczucie humoru oraz otwartość. Z nimi nie ma rozmów o niczym, a narzucanie własnego zdania nie jest w ich stylu.

Lew jest świetnym słuchaczem i chętnie doradza w życiowych kwestiach

Strzelec

To, co wyróżnia Strzelca to przede wszystkim pewność siebie, energiczność i optymistycznie nastawienie do świata. W życiu stawia na spontaniczność i dobrą zabawę. Uśmiech nigdy nie schodzi z jego twarzy. Jest niezwykle zabawny i przy tym śmiały oraz bezpośredni. Stara się doszukiwać samych plusów, a więc w jego codzienności nie ma miejsca na narzekanie. Strzelec nikogo nie zostawi w potrzebie. Potrafi rzucić wszystko, by pomóc najbliższym.

