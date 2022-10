Spis treści: 01 Baran+Waga

02 Byk+Waga

03 Bliźnięta+Waga

04 Rak+Waga

05 Lew+Waga

06 Panna+Waga

07 Waga+Waga

08 Waga+Skorpion

09 Waga+Strzelec

10 Waga+Koziorożec

11 Waga+Wodnik

12 Waga+Ryby

Baran+Waga

W październiku sytuacja między zodiakalnym Baranem i Wagą będzie bardzo napięta, a wszystko za sprawą Wagi, która w tym miesiącu będzie w bardzo bojowym nastroju. I choć Baran będzie bardzo się starał, a jego nastawienie okaże się pokojowe i spokojne, to jednak nie wytrzyma ciągłych przytyków i ironicznych zaczepek. W związku z tym parę czekają trudne chwile, połączone z kłótniami i sprzeczkami. Mogą tego uniknąć, jeśli tylko Waga będzie chciał podjąć rozmowy i spokojnie wyjaśnić wszystkie nieporozumienia.

Byk+Waga

Dla zodiakalnego Byka i Wagi październik będzie ciężkim miesiącem. Waga będzie miała nadmierna oczekiwania względem partnera. Byk na początku będzie się starał sprostać wymaganiom partnera, ale w drugiej połowie miesiąca zacznie się buntować. Jeśli Waga nie zrozumie swojego błędu i nie ustąpi, może się to bardzo źle zakończyć dla ich związku. Byk nie pozwoli sobie na złe traktowanie i skutecznie da o tym znać. Może się to zakończyć karczemną awanturą, ale równie dobrze rozstaniem. Ich przyszłość będzie zależała tylko od zachowania Wagi.

Bliźnięta+Waga

Zodiakalną parę Bliźniąt i Wagi w październiku czeka wiele problemów. Wina takiego obrotu spraw, będzie leżała po dwóch stronach. Waga będzie bardzo wymagająca w stosunku do partnera, a Bliźnięta będą składać obietnice bez pokrycia. Pojawią się kłótnie i pretensje, ale obydwoje mimo wszystko będą otwarci na rozmowy i wyjaśnianie bieżących problemów. Ich otwarcie i chęć porozumienia się ze sobą, wniosą dużo dobrego, to ich związku. Nie od razu wszystko będzie dobrze, ale mają szansę na prawdziwe porozumienie.

Rak+Waga

Dla zodiakalnego Raka i Wagi, październik będzie dosyć ciężkim miesiącem. Głownie z tego powodu, że Rak nie będzie mógł, ale też do końca chciał, podporządkować się Wadze. A ta będzie nieprzejednana, będzie wymagać od partnera bardzo dużo. Niektóre z jej oczekiwań w ogóle nie będą do wykonania, choć ona nie będzie tego przyjmować do wiadomości. W związku z tym Rak się wycofa. Nie będzie to najlepszym rozwiązaniem dla ich związku, ponieważ będzie im groziło poważne oddalenie się od siebie. Najlepszym złotym środkiem będą kompromisy.

Lew+Waga

Dla zodiakalnego Lwa i Wagi październik nie będzie należał udanego miesiąca. Głownie za sprawą Wagi, która będzie w bojowym nastroju. Zacznie za dużo i za agresywnie wymagać i oczekiwać od Lwa, a ten jest daleki od słuchania rozkazów. Wręcz przeciwnie, natychmiast się przed tym buntuje. Takim zachowaniem nie da się zjednać sobie Lwa i może to przynieść zupełnie inny efekt. I tak się właśnie stanie, jeśli Waga nie spuści z tonu i nie zejdzie na niższe, spokojniejsze tony. Ale jeśli jej się to uda, to będą mieli duże pole do poprawy komunikacji.

Panna+Waga

Dla zodiakalnej Panny i Wagi, październik będzie dosyć dobrym miesiącem, ale tylko ze względu na to, że Waga okaże się silniejsza psychicznie i nie da się wciągnąć w intrygi i domniemania Panny. Choć ta, będzie usilnie próbowała doszukiwać się czegoś, czego nie ma. Waga wszelkie podejrzenia i insynuacje Panny zdusi w zarodku i nie pozwoli jej na żadne domniemania. Wyrazi się krótko i dosadnie, co znacznie ostudzi zapędy do oskarżeń Panny. Ale tego dokładnie Pannie będzie potrzeba, bo dzięki temu poczuje się uspokojona.

Waga+Waga

Dla zodiakalnych Wag październik będzie wybitnie złym miesiącem. Zamiast skupiać się na tym, co jest najlepszego w ich związku, skupią się na tym, kto w tej relacji jest ważniejszy, ma więcej do powiedzenia i jest silniejszy. Będzie to swoista walka dwóch silnych charakterów. Każdy z partnerów będzie chciał dominować i rządzić, ale nikt nie będzie chciał ustąpić. Będzie to walka o wszystko, zarówno o sprawy poważne, jak i nic nieznaczące drobiazgi. Sytuacja samodzielnie się nie rozwiąże, do tego będą musieli pójść na ustępstwa.

Waga+Skorpion

Dla zodiakalnej Wagi i Skorpiona październik, mimo przejściowych problemów, okaże się dosyć dobrym miesiącem. Od początku miesiąca, Waga będzie w bojowym nastroju, na szczęście Skorpion się tym nie przejmie. Będzie on bowiem, bardzo romantycznie nastrojony i bardzo szybko zarazi nim Wagę. Mimo kilku spięć miesiąc ten będzie ciekawy i aktywny. A zadba o to Skorpion, który zorganizuje co najmniej kilka romantycznych niespodzianek, aby poprawić Wadze humor i skutecznie mu się to uda. Obydwoje będą zadowoleni.

Waga+Strzelec

Dla zodiakalnej Wagi i Strzelca październik nie będzie najlepszym miesiącem. Obydwoje i razem i każdy z osobna, będą mieli wiele wzlotów i upadków. Będą mieli chwile trudne, w których będzie dochodziło do kłótni i dobre, w których będą się godzić i wspierać. Czekają ich w tym miesiącu mieszane uczucia i huśtawki nastrojów. Pomóc może im tylko opanowanie emocji i szczera rozmowa, na temat tego, co czują i czego oczekują od siebie nawzajem. Rozmowa spokojna, bez podnoszenia głosu, a to też łatwe nie będzie.

Waga+Koziorożec

Zodiakalną Wagę i Koziorożca czeka wymagający miesiąc. Ale z tego, co się zapowiada, zdają ten egzamin i nie dojdzie w ich związku do poważnego kryzysu. A wszystko za sprawą Koziorożca, który będzie na tyle opanowany, że nie zdenerwują go nadmierne wymagania Wagi. Poza spokojem i wytrwałością Koziorożec wykaże się dużymi pokładami uczuć, którymi obdarzy partnera. Zabiegi te, dadzą bardzo dobry efekt, w postaci zadowolenia Wagi. Poczuje się ona doceniona i mimo wszystko odwzajemni partnerowi uczucia.

Waga+Wodnik

W październiku związek Wagi i Wodnika znacznie się rozluźni. Wszystko za sprawą Wagi, która będzie miała olbrzymie wymagania w stosunku do partnera, a ten nie chcąc się podporządkować, ani też wchodzić w polemikę, po prostu się wycofa. Szczególnie ciężka będzie dla nich druga połowa miesiąca, gdzie większość podejmowanych prób rozmowy, kończyć się będzie niezrozumieniem i złością. Zdecydowanie będą potrzebowali czasu, przestrzeni i odpoczynku od siebie, aby ochłonąć i zastanowić się nad tym, jak rozwiązać tę sytuację.

Waga+Ryby

Waga i Ryby, całkiem dobrze dopasują się w październiku do siebie, choć mogłoby się wydawać, że będzie zupełnie odwrotnie. A wszystko za sprawą Ryb, które w tym miesiącu całkowicie podporządkuje się władczej Wadze. Nie będzie oponował, kłócił się, czy sprzeciwiał. Wykona tyle, ile będzie w stanie, żeby zadowolić partnera. I choć Waga będzie na początku przesadzać, takie zachowanie Ryb sprawi, że i ona złagodnieje, a jej nastrój się zmieni. Okaże się, że potrafią ze sobą być w każdej sytuacji i dopasować się do siebie.

