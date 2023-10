Spis treści: 01 "Długo jeszcze?". Próbowałeś pospieszyć Skorpiona? Życie ci nie miłe?

"Długo jeszcze?". Próbowałeś pospieszyć Skorpiona? Życie ci nie miłe?

Jeżeli zależy ci na utrzymaniu relacji ze Skorpionem, to lepiej go nie pospieszaj. Ten znak zodiaku z natury jest bardzo cierpliwy i nie lubi, gdy ktoś go ponagla. Odbiera takie zachowanie, jako brak szacunku w stosunku do jego osoby. Brak cierpliwości w jakiejkolwiek formie, nawet w stosunku do uczuć, czy pracy będzie źle odbierany przez zodiakalnego Skorpiona. Namawianie go do zwierzeń i zmiany sposobu życia, będzie niczym walka z wiatrakami. Skorpion nie lubi otaczać się takimi ludźmi i bez wahania pali za sobą zbędne mosty.

Zdjęcie Jeśli to powiesz, Skorpion więcej na ciebie nie spojrzy / Pixabay.com

Skorpion nie ma w swoim słowniku słowa "nie"

Skorpion próbuje cię do czegoś namówić lub o coś cię poprosić, a ty mu odmówiłeś? Postawiłeś się na przegranej pozycji. Zodiakalny Skorpion jest bardzo uparty i nie odpuści ci, dopóki się nie zgodzisz. Pamiętaj, że to bardzo cierpliwy znak i wie, jak tobą zmanipulować, aby osiągnąć swój sukces. Jeżeli Skorpion trafi na równego sobie przeciwnika, to finalnie odwraca się od niego. Nie chce mieć styczności z kimś, na kogo nie ma wpływu. To strata jego czasu.

"Nie wiem, dlaczego to zrobiłem/zrobiłam". Naprawdę to powiedziałeś?

Zodiakalny Skorpion skrupulatnie podejmuje wszystkie decyzje, bazując na swoim doświadczeniu i wielu innych źródłach. Jeśli próbujesz go na coś namówić, to musisz przyszykować porządną argumentację. Jednak jest jedna rzecz, którą Skorpion gardzi i po usłyszeniu tych słów, zakończy dyskusję. Chodzi o niezrozumiałe decyzje. Jeżeli jesteś osobą spontaniczną, a twoje wybory bywają impulsywne oraz nielogiczne, to nie spotkasz się aprobatą Skorpiona. Ten znak będzie odbierał takie zachowanie, jako niezrozumiałe i nie będzie chciał mieć z tobą nic wspólnego.

Zdjęcie Skorpion godzinami potrafi zastanawiać się, co zje na obiad / Getty Images

