Horoskop finansowy na 22-28.04.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy finansowy dla Barana

Początek tygodnia przyniesie więcej zaangażowania w sprawy zawodowe. W pracy na etacie będziesz spostrzegawczy, dzięki czemu nie dasz się podejść konkurencji i zgarniesz dla siebie najciekawsze projekty. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą zdecydowane i ambitne, ale nie wszystko uda im się zrobić na czas, bo sprawy przeszłości będą ich rozpraszać. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały udowodnić potencjalnemu pracodawcy, że są lepsze od innych. W sprawach finansowych możesz liczyć na dobre zarobki, bo sporo zaoszczędzisz, ograniczając zbędne wydatki. Uważaj w piątek, aby nie wziąć drobnej pożyczki pod wpływem impulsu, bo na tym stracisz.

Horoskop tygodniowy finansowy dla Byka

Aura tego tygodnia wskaże ci cele, o które zechcesz zawalczyć. W pracy na etacie narobisz sobie zaległości, ale wyprowadzisz trudne sprawy na prostą, co przyniesie zadowolenie ze strony szefa. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, kogo zatrudniają, bo mogą im się trafić nieodpowiedzialne osoby, które nie dopilnują należycie ich interesów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia przestaną się porównywać na tle innych i zyskają większą pewność siebie. W sprawach finansowych będziesz musiał skoncentrować się na bieżących wydatkach w taki sposób, aby wyjść z nieprzewidzianych zobowiązań.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu będziesz pochłonięty myślami o pieniądzach. W pracy na etacie trzymaj się z daleka od ryzykownych decyzji, które mogą naruszyć twoją reputację. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być czujne, bo pojawią się dobre okazje do zrobienia interesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny rozejrzeć się za ciekawymi kursami, dzięki czemu mogłyby znaleźć lepiej płatną pracę. Jeśli nie masz jeszcze prawa jazdy lub nie znasz dobrze żadnego języka obcego, to idealny moment na rozpoczęcie kursu. W sprawach finansowych szczęście będzie ci sprzyjać, ale nie wydawaj pieniędzy w pośpiechu.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Kwietniowa aura zachęci cię do aktywniejszego działania. W pracy na etacie nie przesadzaj z ilością zadań. Bądź realistą i skup się na tym, co jesteś w stanie wykonać. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą dzięki swoim umiejętnościom powalczą o swoje interesy, które wkrótce będą dobrze im szły. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być cierpliwe, a wszystko się uda. W sprawach finansowych będziesz zadowolony, bo uda się odłożyć więcej niż planowałeś. W weekend poznasz kogoś wpływowego z kim będziesz mógł porozmawiać o ważnych dla ciebie sprawach.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu znajdziesz więcej czasu na swoje zainteresowania. W pracy na etacie będziesz wolał wszystko zrobić po swojemu niż pytać innych, co spowoduje pojawienie się drobnych błędów. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na ciekawe znajomości, dzięki którym rozwiną swój biznes. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej cierpliwe i nie pozwolić na to, aby czyjeś opinie wyprowadzały je z równowagi. W sprawach finansowych unikaj dyskusji na temat zarobków i premii, bo ktoś może zacząć pod tobą dołki kopać.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Już od samego poniedziałku zajmiesz się przygotowaniami do rozwoju kariery. W pracy na etacie posłuchaj, co inni ludzie mają ci do powiedzenia i wyciągnij z tego odpowiednie wnioski. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą narzekać na brak klienta. To dobry czas, aby szukać odpowiednich informacji mających na celu rozruszanie biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie będą miały ochoty na aplikowanie do firm, które nie oferują im wystarczająco dużych zarobków. W sprawach finansowych grożą ci problemy związane z płynnością.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu będziesz musiał popracować więcej niż zwykle. W pracy na etacie trzeba będzie nadrobić zaległości i przejrzeć ważne papiery, bo może czekać cię poważna rozmowa z szefem. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być bardziej opanowane i nie dać się sprowokować do awantury poprzez trudnego klienta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały chrapkę na lukratywny wakat, ale zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną mimo polecenia nie dojdzie do skutku. W sprawach finansowych przeszkadzać ci będą wydatki związane z potrzebami bliskich.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aktualny tydzień może przynieść zamieszanie w różnych sprawach. W pracy na etacie ktoś przypomni ci o sprawozdaniach, które powinny być już zrobione, a Ty nawet nie masz ich zaczętych. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą skupiały się na zawieraniu nowych znajomości biznesowych, licząc na to, że na ich drodze pojawią się wpływowe osoby. Jeśli zaś szukasz pracy albo pragniesz zmienić na inną to udaj się na rozmowę z kimś, kto ma zawodowe koneksje. W sprawach finansowych pamiętaj o tym, że czyny są lepsze od słów i pieniądze nie biorą się znikąd. W weekend warto poczytać inspirujących książek.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Kwietniowa aura sprzyjać będzie odnawianiu dawnych kontaktów biznesowych. W pracy na etacie czeka cię więcej trosk związanych z zaległościami, a ponadto możesz narzekać na nadmiar obowiązków. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone z efektów własnych działań. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dzięki dobrej organizacji mogą liczyć na to, że uda im się wybrać na wszystkie rozmowy na które zostały zaproszone. Jest szansa na dłuższą współpracę! W sprawach finansowych skoncentruj się na tym, co jest najważniejsze i niech to będzie jako pierwsze na liście wydatków. W ten sposób nie stracisz gruntu pod nogami!

Wróżka Anne przygotowała horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Początek tygodnia ostrzega przed podejmowaniem pochopnych decyzji. W pracy na etacie możesz mieć więcej roboty, ale dzięki reszcie zespołu ze wszystkim wyrobisz się na czas i nie czeka cię bura ze strony szefa. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą uporają się z problemami firmy i wreszcie będą mogły skupić się na jej rozwoju. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej dyplomatyczne, jeśli zależy im na pozytywnej ocenie. W sprawach finansowych nie najgorzej, ale uważaj, bo możesz dać się naciągnąć na duże wydatki i potem będziesz musiał zaciskać pasa.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu poczujesz przypływ sił i chęci do roboty. W pracy na etacie zostaniesz oddelegowany do innych zadań. Przypadną ci one na tyle do gustu, że będziesz chciał je jeszcze wykonywać w przyszłości. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny ulegać prośbom osób, które będą namawiać je do zrealizowania usług bez faktury. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zyskają uznanie w oczach potencjalnego pracodawcy i zdobędą aplikowany wakat. W sprawach finansowych nie najgorzej, ale na zakupach uważaj, bo możesz chcieć kupić za dużo. W weekend czas sprzyjał będzie otwarciu się na pozytywne zmiany.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie nowym pomysłom. W pracy na etacie udadzą się wszelkie firmowe spotkania na których zostaną omówione nowe plany. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały ochotę na więcej spokoju, więc nie powinny pakować się w męczące zadania. W piątek wyciągniesz z szuflady stare pomysły oraz projekty i jeszcze raz przedyskutujesz je z kimś bliskim. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nawiążą lukratywną współpracę. W sprawach finansowych lepiej zachowaj umiar, bo kusić cię będą luksusowe zakupy.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv