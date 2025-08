Wierzbówka kiprzyca dorasta do 150 cm wysokości, a podczas kwitnienia od lipca do sierpnia, charakteryzuje się kwiatami w kolorze różowo-fioletowym. Uznawana jest nie tylko roślinę ozdobną, ale i prozdrowotną, którą można spożywać np. w postaci naparu. Wierzbówka kiprzyca to źródło m.in. witaminy C, witamin z grupy B, taniny, pektyny, flawonoidów, żelaza, miedzi, potasu i manganu.