Wodnik nazywany jest największym wizjonerem wśród wszystkich znaków zodiaku. To odważny myśliciel, który śmiało wybiega w przyszłość i odkrywa nowe lądy. Wodnik ma ogromną potrzebę wolności, która pozwala mu rozkwitać i wciąż podejmować się nowych wyzwań. Nie znosi natomiast rutyny i monotonii, która dosłownie go zabija.

Wodnika od dziecka interesuje to, co nietypowe, niebanalne, niesprawdzone i nieodkryte. Jest ekscentryczny, niekonwencjonalny, czasem wręcz dziwaczny, ale jedno jest pewne - trudno przejść obok niego obojętnie. Wodnik jest kreatywny i otwarty, lubi się uczyć i chętnie zgłębia nowe dziedziny wiedzy. Jest otwarty na nowe technologie, które są wręcz dla niego stworzone - lubi techniczne nowinki i świetnie wykorzystuje je w swojej pracy.

Reklama

Zodiakalny Wodnik jest wszechstronny i szybko przystosowuje się do nowych okoliczności. Nie lubi zamkniętych, konserwatywnych ludzi z klapkami na oczach - on naprawdę wierzy w to, że każdego dni należy robić jeden krok do przodu, nigdy wstecz.



Horoskop dzienny dla Wodnika

Wodnik w pracy: Etat nie jest dla niego

Wróżka Diana stawia tarota na 26 stycznia. Co czeka wszystkie znaki zodiaku?

Znaki zodiaku, którym luty przyniesie miłą niespodziankę. Jesteś na liście?

Goździki dla Barana, szałwia dla Strzelca. Ziołowe talizmany dla znaków zodiaku

Tak wpłynie na nas styczniowa pełnia księżyca. 25 stycznia nie podejmuj ważnych decyzji Zodiakalny Wodnik ma ogromną potrzebę wolności - wolny zawód jest więc dla niego stworzony! Wodnik nie odnajdzie się w sztywnych ramach korporacji, bo musi mieć zagwarantowaną swobodę działania i luz - praca na etacie dosłownie go zabija.

Wodnik jest bardzo wszechstronny i lubi wyzwania - powtarzalne czynności i rutyna nie są dla niego, on musi robić coś oryginalnego. Świetnym rozwiązaniem dla tego znaku zodiaku będzie więc rola specjalisty w jakiejś oryginalnej branży.

Zdjęcie Wodnik to artystyczna dusza - sprawdzi się np. w roli pisarza / 123RF/PICSEL

Ukryty talent Wodnika. W tej branży może odnieść ogromny sukces

Wodnik to artystyczna dusza - może zostać świetnym pisarzem, malarzem czy muzykiem. Ten znak zodiaku z chęcią będzie zarabiał na swojej pasji, wciąż się rozwijał i w efekcie odnosił spektakularne sukcesy. Wodnik ma też jeden zaskakujący, mało artystyczny talent - doskonale radzi sobie z komputerami.

Osoba spod znaku Wodnika ma dość analityczny umysł, bardzo szybko się uczy i w krótkim czasie może zostać mistrzem w użytkowaniu większości programów komputerowych. Jest jednak jeden warunek - musi to robić z pozycji "wolnego strzelca".

***

Zdjęcie Poznaj talenty wszystkich znaków zodiaku / INTERIA.PL

Zobacz również:

Zdolny lider o artystycznej duszy. Ten znak zodiaku jest niesamowity

Skorpion skrywa ten talent, a powinien na nim zarabiać

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żony Warszawy. Historie prawdziwsze": Anna Szubierajska INTERIA.PL