Motyle w brzuchu, dreszczyk emocji na randce w ciemno czy ekscytacja pierwszym pocałunkiem. Niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo skore do ich odczuwania, przez co często wdają się w przelotne flirty lub niewinny podryw. Ty także możesz do nich należeć. Sprawdź, czy jesteś urodzonym podrywaczem.

We flircie czujesz się jak Ryba w wodzie?

Ryby uwielbiają flirtować, choć często robią to nieświadomie. Chodząc ciągle z głową w chmurach, mają wygórowane oczekiwania wobec przyszłego partnera, jednak łatwo dadzą się zauroczyć. Ryba jest podatna na wpływy innych osób, dlatego łatwo ulega sugestiom. Do kwestii miłości podchodzi bardzo poważnie i nie ma nieuczciwych intencji, chociaż jest o to często podejrzewana.

Pochopny podrywacz? To musi być Baran!

Zodiakalne Barany są równie pochopne co zwierzęta, od których nazwę czerpią. Uwielbiają dreszczyk emocji i wyzwania, dlatego często próbują dogonić przysłowiowego króliczka. Z tego powodu Barany to typy raczej krótkodystansowe, którym często chodzi tylko o seks. Niewiele osób może liczyć na pogłębienie relacji z Baranami. Nawet jeśli uda ci się go usidlić, nie licz, że będzie spędzał z tobą wieczory na kanapie. Barana trudno utrzymać na uwięzi. Prędzej czy później trzeba dać mu odejść.

Waga - komplemenciarz

Zdjęcie Wagi zwykle mają sporo adoratorek / 123RF/PICSEL

Mężczyzna spod znaku Wagi to ten typ, którego uwielbiają kobiety. Jest szarmancki, elegancki a komplementami trafia w samo sedno. Często urzeka w nim brak śmiałości w działaniu. Kiedy jednak zdecyduje się na pierwszy krok, możesz czuć się wyjątkowo, bo Waga dostrzega to, czego inni faceci nie widzą, jak niuanse w sposobie ubierania. Pamiętaj jednak, że Wagi przywiązują zbyt dużą uwagę do wyglądu. Jeśli zatem nie chcesz czuć się oceniana za każdą stylizację, zastanów się, zanim wejdziesz w relację z Wagą.

