Astrolodzy są zgodni - numerologia pozwala w prosty sposób poznać swoją przyszłość, umożliwiając wytypować te dni, w których Wszechświat będzie robił wszystko, by zezwolić na realizację wyznaczonych sobie celów. W czerwcu do głosu dochodzą zodiakalne Bliźnięta i Raki . To czas, kiedy mogą sporo zdziałać.

Czerwiec to czas, kiedy zodiakalne Bliźnięta, czyli osoby urodzone pomiędzy 21 maja a 20 czerwca, mają powody do świętowania. Towarzyskie, mające potencjał by zmieniać świat, mogą poczuć w tym czasie nutę zachęty do działania. W drugiej połowie roku Wszechświat będzie im bowiem mocno sprzyjał.