Kobiety o tym imieniu mogą skrywać wiele sekretów. Jaki charakter się za nim kryje?

Lubi wchodzić w rolę głowy rodziny, choć często robi to bezwiednie. Bywa określana niemal królową rodu, ale mimo miłości do bliskich nie zamierza poświęcać dla nich całej kariery. Jaki charakter skrywa kobieta o imieniu Anita? Co ją wyróżnia i czy to dobre imię dla dziewczynki?