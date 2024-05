Prostym wyliczeniem możesz sprawdzić, jak będzie wyglądała twoja przyszłość

Rok osobisty 9 – to podsumowanie dziewięcioletniego cyklu życia i przygotowanie do dalszej wędrówki. To jak przebiegnie ten czas, zależy od tego, w jaki sposób wykorzystałaś poprzednie lata. Rok osobisty 9 jest bowiem okres podsumowań. Być może będzie to moment pożegnań, jednak to, co zostawisz za sobą, zrobi miejsce na nowe doświadczenia i możliwości.