Dagna to imię żeńskie, które pochodzi ze Skandynawii. Powstało z połączenia słów dag, czyli dzień i ny, co znaczy nowy.

Dagna to bardzo rzadko występujące imię w Polsce. Nie jest jednak całkiem obce rodzicom, którzy poszukują imienia dla swojej córki. W 2023 roku urodziły się trzy dziewczynki, które noszą to imię. Trend ten jest spadkowy, ponieważ we wcześniejszych latach rocznie nadawano je kilkunastu dzieciom na terenie Polski.