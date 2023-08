Czy możemy stwierdzić, który znak zodiaku jest najinteligentniejszy ? W astrologii wyróżnia się cechy, dzięki którym jedni przedstawiciele gwiezdnej dwunastki mogą być postrzegani jako bardziej błyskotliwi od innych.

Mało kto traktuje jednak ich słowa na poważnie. Dotąd tylko nieliczni wierzyli, że gwiazdy mogą mieć wpływ na nasze życie, a jednak okazuje się, że data urodzenia naprawdę wpływa na osobowość człowieka .

. Potwierdzają to bowiem nie tylko entuzjaści horoskopów ale również... amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu w Toronto, Uniwersytetu Florydy i Uniwersytetu Północno-Zachodniego w stanie Illinois.

Co mówi o tobie pora roku, w której się urodziłeś?

Zanim przejdziemy do badań Amerykanów, przypomnijmy sobie najważniejsze ustalenia astrologów. Wynika z nich, że osoby urodzone w poszczególnych porach roku różnią się od siebie osobowością i podejściem do życia.

Pory roku a osobowość - wiosna

Osoby urodzone wiosną są znane jako obdarzeni niespożytą energią optymiści. To osoby ciekawe świata, które na ogół mają wiele zainteresowań. Twardo stąpają po ziemi, a ich największymi wadami są kłótliwość oraz słomiany zapał, które utrudniają im osiągnięcie perfekcji w danej dziedzinie. To tak zwane ranne ptaszki.

Pory roku a osobowość - lato

Lato to pora roku, gdy na świat przychodzą osoby impulsywne, o zmiennych nastrojach i wybuchowym charakterze. To ich największe wady, a zalety to sumienność i pracowitość, dzięki którym często udaje im się osiągać sukcesy w życiu. W życiu osobistym ludzie urodzeni latem kierują się sercem, a nie rozumem. Uważa się ich również za tak zwanych nocnych marków.



Pory roku a osobowość - jesień

A jakie są osoby urodzone jesienią? Astrolodzy uważają, że cechuje je tajemniczość, uduchowienie i marzycielska natura. Większość z nich to introwertycy, którzy lubią długo spać. Nie straszne są im deszczowe, pochmurne dni. Zamiast narzekać na brzydką pogodę, skupiają się wówczas na realizacji swoich pasji. Ich wadami często są problemy z koncentracją i asertywnością w towarzystwie.

Pory roku a osobowość - zima

Z kolei zimowe dzieci są według astrologów najspokojniejsze w całym zodiaku. Ponoć są też dość odporne - zarówno fizycznie, jak i psychicznie, więc mało sytuacji jest w stanie wytrącić je z równowagi. Kładą się wcześnie, a ich największą wadą jest to, że w życiu rzadko słuchają głosu serca. Osoby urodzone zimą są rozsądne do bólu.

Pora roku a inteligencja - kiedy rodzą się inteligentni ludzie?

Czy istnieje korelacja pomiędzy datą narodzin a inteligencją człowieka? W „National Bureau of Economic Research” zamieszczono wnioski naukowców z Uniwersytetu w Toronto, Uniwersytetu Florydy oraz Uniwersytetu Północno-Zachodniego w amerykańskim stanie Illinois, którzy, chcąc to sprawdzić, przeprowadzili badania na ponad milionie amerykańskich uczniów w wieku od 6 do 15 lat.

Okazało się, że osoby urodzone we wrześniu mają statystycznie lepsze oceny od tych, które urodziły się w pozostałych miesiącach. Ma to wynikać z faktu, iż są statystycznie starsze od pozostałych uczniów w klasie (biorąc pod uwagę, że rok szkolny zaczyna się we wrześniu, już na starcie zyskują 11 miesięcy przewagi nad dziećmi urodzonymi w sierpniu).

Dzięki temu mają mieć większe szanse od rówieśników, aby dostać się na studia i zrobić zawrotną karierę. Pod tym względem za najinteligentniejszy znak zodiaku możemy więc uznać zodiakalną Pannę.

Jest to jednak tylko jedna z wielu statystyk, którą nie należy się za bardzo przejmować Gdyby bowiem pod uwagę wziąć znaki zodiaku noblistów, na szczycie rankingu znalazłyby się osoby spod znaku Bliźniąt i Wagi. A Panna zajęłaby dopiero trzecie miejsce.

