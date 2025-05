Horoskop dzienny na 12 maja 2025 r. dla wszystkichznaków zodiakuod wróżki Airy.

Horoskop dzienny dla Barana

Dziś działał będziesz w bardzo zdecydowany sposób, co może skłonić cię do dość egoistycznych zachowań. Zapragniesz mieć dosłownie wszystko natychmiast, nie zwracając uwagi na inne osoby i ich potrzeby. To raczej nie jest godne do naśladowania. Przemyśl to!

Horoskop dzienny dla Byka

Od rana będziesz bardzo senny i zniechęcony do jakiegokolwiek działania. To nie jest dobry dzień na interesy, a raczej na wspomnienia. Szef zaproponuje ci wyjazd szkoleniowy. Nie broń się przed nim, tylko korzystaj. To dla twojego dobra.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Zabierzesz się dziś za gruntowne porządki. W pracy oraz w domu. W pracy jednak zbyt długo sprzątał nie będziesz, bowiem musisz pamiętać o bieżących zadaniach. W domu będzie inaczej. Twój zgryźliwy humor dziś nie każdemu się spodoba.

Horoskop dzienny dla Raka

Aura dnia sprzyjać będzie załatwianiu spraw w urzędach oraz domowym porządkom. Ale lekko w domu nie będzie. Czyjaś nieporadność wyprowadzi dziś z ciebie z równowagi. Co do kilku krewnych przyda się dziś tobie odrobina cierpliwości.

Horoskop dzienny dla Lwa

Dziś po pracy spotkaj się z tymi przyjaciółmi, których od jakiegoś czasu zaniedbywałeś. W pracy zaś musisz uważać na pewne osoby, które, sterowane innymi, będą chciały wplątać cię w intrygi. Jeśli się temu poddasz, źle to się dla ciebie skończy.

Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Aira 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Panny

W sprawach miłości dziś wiele od ciebie zależy. Jeśli naprawdę tego chcesz, to zrób w końcu ten pierwszy krok. Otwórz się przed kimś, na kim ci mocno zależy. To będzie dobre i przyniesie wiele radości a przede wszystkim, rozpocznie coś, na co długo czekałeś.

Horoskop dzienny dla Wagi

Otrzymasz dziś ważną, ale i bardzo miłą wiadomość SMS-owa. Zrobi ona tobie dzień. Potem będzie tylko lepiej. Samotne Wagi dziś spędzą udany wieczór na flirtowaniu. Kto wie? Może coś wyjdzie bardzo romantycznego z tego flirtu?

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Dziś dość szybko uda ci się załatwić sprawy i nawet zostanie tobie więcej czasu na przyjemności, niż miałeś w planach. Może zatem warto zmienić plany i dostosować je do zaistniałej sytuacji? Uważaj dziś na sprawy materii. Nie daj się zwieść szybkim zyskom.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Pomożesz dziś w łagodzeniu konfliktów, a nawet rozwiążesz czyjś, trwający do dawna, spór. Jesteś autorytetem i twoje otoczenie bardzo liczy się z twoim zdaniem. Dobrze to wykorzystaj, nie tylko dla siebie, ale właśnie, jako pomoc, innym ludziom.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Dziś jest dobry dzień do tego, by zacząć rzucać nałogi oraz przygotować się do zdrowej diety. W końcu dbanie o zdrowie jest czymś najważniejszym. Pod koniec dnia staniesz się marudny i trudno będzie z tobą wytrzymać. Na szczęście to stan przejściowy.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Będziesz dziś duszą towarzystwa. Kto dziś zaprosi cię do siebie, na pewno tego nie pożałuje. Trudo będzie ci usiedzieć w miejscu i wszędzie ciebie będzie pełno. Ale pamiętaj, dusza towarzystwa nie oznacza bycia błaznem. Do stania się pośmiewiskiem wieczoru droga jest niedaleka.

Horoskop dzienny dla Ryb

Przed tobą naprawdę miły dzień. Spotkasz na swojej drodze samych miłych i uprzejmych ludzi. Jeśli masz coś do załatwienia w urzędach, zrób to dziś. Urzędnicy będą ci życzliwi i pomocni i załatwisz każdą sprawę i to w szybkim tempie.

„Smycz moczowa”. Dlaczego w polskich miastach brakuje toalet? Interia.pl INTERIA.PL

Cechy, które wskazują, że jesteś silną kobietą. Jedna nie jest oczywista Interia pl INTERIA.PL