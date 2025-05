Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek najwięcej słońca na zachodzie Polski, natomiast największe zachmurzenie na wschodzie. Tam również przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 12 st. C na wschodzie do 16 st. C na północnym zachodzie. Najchłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, ok. 9-10 st. C - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek bez znaczących zmian w pogodzie. Nadal najpogodniej będzie na zachodzie, z kolei na wschodzie największe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Zrobi się odrobinę cieplej, bowiem w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 14 st. C na wschodzie do 19 st. C na zachodzie Polski. Nad morzem i w górach 11-30 st. C.

W środę na zachodzie temperatura maksymalna 20 st. C. Na wschodzie chłodniej, tam od 12 do 16 "kresek". Należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. W całej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

W czwartek czeka nas ochłodzenie, zwłaszcza na północy i na wschodzie kraju. Nadal towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. Na wschodzie i północy od 9 st. C do 13 st. C. Na krańcach zachodnich do 17 st. C - wskazuje IMGW.

W piątek kontynuacja czwartkowej pogody. Temperatura maksymalna od 8-10 st. C na wschodzie do 16-18 st. C na zachodzie. Czeka nas duże zachmurzenie i tylko miejscami jest szansa na niewielkie przejaśnienia.

Na zachodzie Polski pogoda będzie najlepsza Roman Friptuleac 123RF/PICSEL

W weekend zacznie się ocieplać?

Obecne prognozy zakładają, że w sobotę zrobi się cieplej. Najwięcej słońca ponownie na zachodzie, reszta kraju będzie przykryta chmurami, lokalnie spadnie deszcz. Termometry wskażą od 10-12 st. C na wschodzie do 18-20 st. C na zachodzie.

W niedzielę ciepłe powietrze dotrze do centralnej Polski, a najładniejszą pogodą będą się cieszyć mieszkańcy zachodnich krańców. Na wschodzie zdecydowanie więcej chmur, tam również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 15 st. C do 20 st. C, na wschodzie i nad morzem od 10 st. C do 14 st. C - wynika z prognozy IMGW.

