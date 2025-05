Przede wszystkim zabroniona jest uprawa roślin objętych zakazem ustawowym, takich jak maki i konopie - nawet jeśli ich hodowla miałaby charakter czysto dekoracyjny. To nie tylko naruszenie regulaminu ROD, ale także przepisów prawa.

Najczęściej obowiązujące wytyczne to:

drzewa ozdobne (do 3 m wysokości) - minimum 2 metry od granicy działki,

czereśnie i orzechy - co najmniej 5 metrów,

Nieprzestrzeganie tych odległości może prowadzić do zacieniania sąsiednich działek, przerastania korzeni na cudzy teren czy opadania liści i owoców na ogródki innych działkowców. W razie skarg zarząd ogrodu może nakazać usunięcie nieprawidłowo posadzonych roślin.

Choć ogrodzenie działki to standardowa praktyka, również w tym przypadku obowiązują konkretne regulacje. Na terenie ROD dopuszczalne są ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1 metra. Ma to na celu zachowanie otwartego charakteru ogrodu i dobrą widoczność, sprzyjającą sąsiedzkiej życzliwości.