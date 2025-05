Idealną porą na zbiór mniszka lekarskiego jest słoneczny dzień przed południem, kiedy to kwiaty są najbardziej otwarte. To właśnie z nich przygotowuje się syrop, który jest prawdziwą skarbnicą cennych dla zdrowia właściwości. Zawiera witaminy A, C i witaminy z grupy B oraz żelazo, magnez, potas i krzem. Warto dodać, że syrop z mniszka lekarskiego to również źródło asparginy poprawiającej koncentrację. Na tym jednak nie koniec, ponieważ zawiera też flawonoidy, polifenole, garbniki, inulinę i kwas krzemowy.