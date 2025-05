Dlaczego uwielbiamy truskawki? Połączenie słodyczy i delikatnej kwasowości to kombinacja smaków, które pobudzają zmysły. Owoce można jeść na surowo, miksować, dodawać do deserów i dań wytrawnych. Otwarci na eksperymenty kucharze nawet je smażą i grillują. Truskawki to także bogactwo witaminy C, antyoksydantów i błonnika.