Byki - czarują bez wysiłku

We wrześniu Wenus działa niemal jak osobisty opiekun Byka. Jej trygony z Ceres, Marsem i Korą oraz ingres do znaku ziemskiego (Panna) to astrologiczne błogosławieństwo dla wszystkich spod tego znaku. Byki, które zwykle potrzebują czasu, by się otworzyć, teraz będą bardziej dostępne, ale nie tracąc przy tym swojej tajemniczości. Nie trzeba będzie wielu słów, by przyciągnęli uwagę - wystarczy spojrzenie lub chwila spędzona w ich obecności. Ktoś bardzo konkretnej natury może zrobić dla nich miejsce w swoim życiu. I to bez ociągania się.

Nie trzeba będzie wielu słów, by przyciągnęli uwagę

Wagi - przyciągną, zanim zdążą się odezwać

Od 22 września Słońce zaczyna swoją wędrówkę przez znak Wagi. To czas, gdy osoby spod tego znaku błyszczą najbardziej. Naturalna gracja, takt, wyczucie emocji - wszystko to wzmacnia się i zaczyna działać na innych. Wagi nie muszą nic udawać. Ich autentyczność, lekki flirt w rozmowie, uśmiech, który mówi więcej niż niejeden gest - to ich broń. Wenus, która przechodzi do znaku Panny 19.09, pomaga im wyrażać uczucia w sposób przemyślany i subtelny. Jeśli do tej pory ktoś się wahał, teraz zdecyduje się zrobić krok w ich stronę.

Ryby - będą czarować urokiem

Od 1 września Saturn wchodzi w znak Ryb, co rozpoczyna dla nich nowy rozdział emocjonalnego dojrzewania. Nie oznacza to jednak, że staną się chłodne czy zdystansowane. Przeciwnie - będą przyciągać innych swoją wrażliwością, a intuicja podpowie im trafnie, co dzieje się w miłości. Niewymuszone ciepło i gotowość do wysłuchania, przy jednoczesnej nieuchwytności, sprawiają, że ktoś może się w nich zakochać niemal mimo woli. Wenus tworzy dla nich harmonijny układ z Ceres (07.09) i Korą (21.09), wzmacniając empatię i gotowość do bliskości. Ale to nie będzie powierzchowny flirt, ktoś zobaczy w nich partnera na poważnie.

Miłość we wrześniu ma konkretną twarz

Wśród mnóstwa planetarnych aspektów, wrzesień 2025 daje przestrzeń na uczucia, które mają szansę przetrwać więcej niż jedną porę roku. Dla Byka, Wagi i Ryb ten miesiąc może być szczególny. Jeśli masz któryś z tych znaków, nie zdziw się, gdy ktoś powie: "nie wiem czemu, ale nie mogę przestać o tobie myśleć". A jeśli nie - obserwuj uważnie. Możliwe, że właśnie ktoś z tej trójki rozbudzi w tobie uczucie, które nie pozwoli ci przejść obojętnie. Wrzesień pisze różne miłosne scenariusze, a niektóre z nich dopiero się zaczynają!

