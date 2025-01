Stella to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego. Powstało od słowa oznaczającego gwiazdę.

Stella to mało popularne imię w Polsce. W 2023 roku urodziło się 55 dziewczynek o tym imieniu, a w pierwszej połowie 2024 r. tylko 18.

Stella to kobiece imię, od którego powstało wiele zdrobnień. Wśród popularnych określeń pojawiają się:

Stella to imię wielu znanych kobiet w Polsce i na świecie. Wśród nich znajdują się:

Stella to lojalna przyjaciółka, ciepła matka i wrażliwa partnerka. Zarówno w prywatnych, jak i zawodowych związkach oczekuje szczerości i wsparcia. Sama również daje je bliskim. Nie lubi monotonii, dlatego ciągle szuka nowych wyzwań. Rodzina to dla niej priorytet. Dla bliskich jest w stanie zrezygnować z kariery i dóbr materialnych. To kobieta towarzyska, która lubi przebywać w dużym gronie znanych jej ludzi.