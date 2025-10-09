Wróżka Aida z ważnym przesłaniem dla Polaków. Dziś jest ten moment
Aida Kosojan-Przybysz zamieściła nowy wpis w mediach społecznościowych, w którym zawarła przesłanie na 9 października. Wizjonerka poradziła Polakom, aby dobrze wykorzystali ten dzień. Jej zdaniem dzisiejsze działania zaowocują lepszym samopoczuciem psychicznym i przyniosą ogrom radości.
Spis treści:
- Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?
- Wróżka Aida z nowym przesłaniem na Dzień Skupiania Dobrych Myśli
Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?
Aida Kosojan-Przybysz to ormiańska artystka, kompozytorka i jasnowidzka, znana głównie z działalności w mediach społecznościowych i występów w programach telewizyjnych, gdzie dzieli się swoimi wizjami. Jak sama twierdzi, dar przepowiadania przyszłości odziedziczyła po babce. Prywatnie Aida mieszka w Polsce, jest żoną i matką dwóch córek. Na Instagramie obserwuje ją już prawie 69 tys. internautów, z którymi jest w stałym kontakcie. Kosojan-Przybysz w sieci chętnie dzieli się swoim przesłaniami na konkretne dni, a jej rady spotykają się zawsze z pozytywnym odbiorem.
Wróżka Aida z nowym przesłaniem na Dzień Skupiania Dobrych Myśli
W czwartek 9 października na instagramowym profilu wróżki Aidy pojawił się nowy wpis. Wizjonerka z uwagi na to, iż obchodzimy dziś Dzień Skupiania Dobrych Myśli, podzieliła się radą, która jej zdaniem wpłynie na lepszą psychikę, przyniesie radość z życia i pomoże widzieć w świat w kolorowych barwach.
Dziś dzień skupiania się na dobrych myślach. Zbuduj w sobie przestrzeń radości – ona da Ci schronienie, pozwoli poczuć i przyjąć szczęście. Napełni Cię pozytywną energią
Aida Kosojan-Przybysz wyjaśniła, że niewielkie gesty i zachowania w codziennym życiu wnoszą do życia każdego człowieka ogrom radości, o czym często zapominamy. Radzi też, aby cieszyć się z małych rzeczy, bo to one dają prawdziwe szczęście.
Radość jest i będzie wszędzie, jeśli tylko pozwolisz jej być: w Twoich dobrych wspomnieniach, w budowaniu pięknych relacji, w tworzeniu dobra własnymi rękami, we wdzięczności i docenieniu siebie i życia, w możliwości przytulenia i bycia przytulonym w uśmiechu… i w łzach
W odpowiedzi na to optymistyczne przesłanie, pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci dziękują wizjonerce na dodanie otuchy i piękne słowa.