Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz to ormiańska artystka, kompozytorka i jasnowidzka, znana głównie z działalności w mediach społecznościowych i występów w programach telewizyjnych, gdzie dzieli się swoimi wizjami. Jak sama twierdzi, dar przepowiadania przyszłości odziedziczyła po babce. Prywatnie Aida mieszka w Polsce, jest żoną i matką dwóch córek. Na Instagramie obserwuje ją już prawie 69 tys. internautów, z którymi jest w stałym kontakcie. Kosojan-Przybysz w sieci chętnie dzieli się swoim przesłaniami na konkretne dni, a jej rady spotykają się zawsze z pozytywnym odbiorem.

Wróżka Aida z nowym przesłaniem na Dzień Skupiania Dobrych Myśli

W czwartek 9 października na instagramowym profilu wróżki Aidy pojawił się nowy wpis. Wizjonerka z uwagi na to, iż obchodzimy dziś Dzień Skupiania Dobrych Myśli, podzieliła się radą, która jej zdaniem wpłynie na lepszą psychikę, przyniesie radość z życia i pomoże widzieć w świat w kolorowych barwach.

Dziś dzień skupiania się na dobrych myślach. Zbuduj w sobie przestrzeń radości – ona da Ci schronienie, pozwoli poczuć i przyjąć szczęście. Napełni Cię pozytywną energią

Aida Kosojan-Przybysz wyjaśniła, że niewielkie gesty i zachowania w codziennym życiu wnoszą do życia każdego człowieka ogrom radości, o czym często zapominamy. Radzi też, aby cieszyć się z małych rzeczy, bo to one dają prawdziwe szczęście.

Radość jest i będzie wszędzie, jeśli tylko pozwolisz jej być: w Twoich dobrych wspomnieniach, w budowaniu pięknych relacji, w tworzeniu dobra własnymi rękami, we wdzięczności i docenieniu siebie i życia, w możliwości przytulenia i bycia przytulonym w uśmiechu… i w łzach

W odpowiedzi na to optymistyczne przesłanie, pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci dziękują wizjonerce na dodanie otuchy i piękne słowa.

