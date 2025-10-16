Na facetów o tym imieniu uważaj! Są pełni sprzeczności
Znasz chłopaka, który jest pełen sprzeczności i zaskakuje zmiennym zachowaniem? Takiego, który potrafi być jednocześnie wrażliwym artystą i twardo stąpającym po ziemi realistą? Pewnie ma na imię Marcin! Mężczyzna o tym imieniu to prawdziwa zagadka, która intryguje i fascynuje. Jaki jest naprawdę Marcin i co nim kieruje? Dowiedz się więcej!
Spis treści:
- Marcin - pochodzenie i znaczenie imienia
- Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Marcin?
- Marcin - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki
- Marcin - popularność imienia w Polsce
- Kiedy są imieniny Marcina?
- Jak można zdrabniać imię Marcin?
- Znani mężczyźni o imieniu Marcin
Marcin - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Marcin pochodzi z języka łacińskiego. Wywodzi się od słowa Martius, oznaczającego "tego, który pochodzi od boga wojny - Marsa". Chociaż kojarzy się z wojowniczością i siłą, Marcinowie to często osoby o łagodnym usposobieniu, które zamiast broni wolą używać słów.
Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Marcin?
Marcinowie potrafią być na przemian impulsywni i emocjonalni oraz spokojni i zrównoważeni. Dysponują twórczym umysłem oraz wrażliwością, a jednocześnie są praktyczni i dobrze zorganizowani. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy zdobywają szacunek. Angażują się w projekty, które przynoszą im satysfakcję. Nie tolerują pracy z przymusu ani w sztywnych ramach czasowych.
Wybierają zawody, w których mają możliwość samodzielnego działania. Cenią sobie niezależność i swobodę, co sprawia, że stają się liderami w wybranych dziedzinach. Marcinowie mają także dużą wiedzę na różnorodne tematy. Dzięki temu prowadzą interesujące rozmowy, a towarzystwo uwielbia ich słuchać.
Są wiernymi przyjaciółmi, na których można polegać w każdej sytuacji. W życiu rodzinnym są oddani i lojalni. W związkach skupiają się na partnerce, nie zwracając uwagi na inne kobiety. Dobrze wychowują swoje dzieci, stawiają na edukację oraz wszechstronny rozwój. Marcinowie zazwyczaj są skromni i unikają bycia w centrum uwagi.
Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku
Marcin - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki
Marcin, jako numerologiczna czwórka, jest osobą ambitną, energiczną i kreatywną. Często pracuje w zawodzie związanym z zarządzaniem, biznesem, sztuką lub polityką. Sprawdzi się jako lider zespołu, przedsiębiorca, artysta, muzyk, sportowiec lub polityk.
Marcin - popularność imienia w Polsce
Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Marcin nosiło 449607 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 450609 (31 stycznia 2023) i 451581 (24 stycznia 2022).
W I połowie 2024 roku nadano je 114 razy. Natomiast w 2023 - 244. Największe zainteresowanie imieniem Marcin odnotowano w województwach: małopolskim (34) i mazowieckim (32), a najmniejsze w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - w każdym z nich pojawiło się 2 razy.
Kiedy są imieniny Marcina?
Marcin imieniny obchodzi 12 lub 30 stycznia, 2 lutego, 13 lub 27 kwietnia, 1 lub 19 lipca, 8, 12 lub 24 października, 3, 8, 11 lub 12 listopada, 7 lub 29 grudnia.
Jak można zdrabniać imię Marcin?
Znajomi i przyjaciele zwracają się do Marcina, używając zdrobnień: Marcinek, Marcyś, Cinek lub Marcinuś.
Znani mężczyźni o imieniu Marcin
Do znanych Marcinów można zaliczyć następujące osobistości:
- Marcin Bosak - polski aktor,
- Marcin Daniec - polski satyryk
- Marcin Dorociński - polski aktor.
źródła:
Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 19.01.2024 - imię pierwsze
Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 31.01.2023 - imię pierwsze
Lista imion męskich w rejestrze PESEL stan na 24.01.2022 - imię pierwsze
Imiona nadane dzieciom w Polsce w I połowie 2024 r. - imię pierwsze
Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. - imię pierwsze
Imiona męskie nadane dzieciom w Polsce w 2023 r. wg województw - imię pierwsze