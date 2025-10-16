Spis treści: Marcin - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Marcin? Marcin - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki Marcin - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Marcina? Jak można zdrabniać imię Marcin? Znani mężczyźni o imieniu Marcin

Marcin - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Marcin pochodzi z języka łacińskiego. Wywodzi się od słowa Martius, oznaczającego "tego, który pochodzi od boga wojny - Marsa". Chociaż kojarzy się z wojowniczością i siłą, Marcinowie to często osoby o łagodnym usposobieniu, które zamiast broni wolą używać słów.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Marcin?

Marcinowie potrafią być na przemian impulsywni i emocjonalni oraz spokojni i zrównoważeni. Dysponują twórczym umysłem oraz wrażliwością, a jednocześnie są praktyczni i dobrze zorganizowani. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy zdobywają szacunek. Angażują się w projekty, które przynoszą im satysfakcję. Nie tolerują pracy z przymusu ani w sztywnych ramach czasowych.

Wybierają zawody, w których mają możliwość samodzielnego działania. Cenią sobie niezależność i swobodę, co sprawia, że stają się liderami w wybranych dziedzinach. Marcinowie mają także dużą wiedzę na różnorodne tematy. Dzięki temu prowadzą interesujące rozmowy, a towarzystwo uwielbia ich słuchać.

Są wiernymi przyjaciółmi, na których można polegać w każdej sytuacji. W życiu rodzinnym są oddani i lojalni. W związkach skupiają się na partnerce, nie zwracając uwagi na inne kobiety. Dobrze wychowują swoje dzieci, stawiają na edukację oraz wszechstronny rozwój. Marcinowie zazwyczaj są skromni i unikają bycia w centrum uwagi.

Marcin - idealny zawód dla tej numerologicznej czwórki

Marcin, jako numerologiczna czwórka, jest osobą ambitną, energiczną i kreatywną. Często pracuje w zawodzie związanym z zarządzaniem, biznesem, sztuką lub polityką. Sprawdzi się jako lider zespołu, przedsiębiorca, artysta, muzyk, sportowiec lub polityk.

Marcin - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Marcin nosiło 449607 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 450609 (31 stycznia 2023) i 451581 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nadano je 114 razy. Natomiast w 2023 - 244. Największe zainteresowanie imieniem Marcin odnotowano w województwach: małopolskim (34) i mazowieckim (32), a najmniejsze w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim - w każdym z nich pojawiło się 2 razy.

Kiedy są imieniny Marcina?

Marcin imieniny obchodzi 12 lub 30 stycznia, 2 lutego, 13 lub 27 kwietnia, 1 lub 19 lipca, 8, 12 lub 24 października, 3, 8, 11 lub 12 listopada, 7 lub 29 grudnia.

Jak można zdrabniać imię Marcin?

Znajomi i przyjaciele zwracają się do Marcina, używając zdrobnień: Marcinek, Marcyś, Cinek lub Marcinuś.

Znani mężczyźni o imieniu Marcin

Do znanych Marcinów można zaliczyć następujące osobistości:

Marcin Bosak - polski aktor,

Marcin Daniec - polski satyryk

Marcin Dorociński - polski aktor.

