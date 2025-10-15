Co przyniesie czwartek, 16 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym możesz stworzyć relacje, które przetrwają lata lub wrócić do starych znajomych. Otaczaj się ludźmi, przy których czujesz się młodo i masz odwagę próbować nowych rzeczy, a także… poznawać swoje ograniczenia. Pogodna akceptacja jest tym, czego wszyscy szukamy. W finansach znaj swoją grupę docelową. Nie musi być duża, by przyniosła zysk.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych wykaż się szczodrością. Nie rób niczego swoim kosztem, ale też otwórz się na czyjeś potrzeby, zaproś go do wspólnego świętowania. Warto poszerzać grono znajomych, a w każdym razie celebrować nawet małe sukcesy. Jeśli ktoś bliski ma imieniny lub niewielką rocznicę, pogratuluj. W finansach staraj się działać z szacunkiem dla lokalnego środowiska.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Król Denarów

W życiu prywatnym nie musisz czekać na lepsze czasy, by cieszyć się bliskością. Nie myśl o drogich prezentach czy szałowych wycieczkach. Spacer po parku i bukiet polnych kwiatów sprawdzą się znakomicie, jeśli dasz je we właściwym czasie i okrasisz pięknym uśmiechem oraz dobrym słowem. W finansach prostota i szlachetność zrobią lepsze wrażenie niż ostentacyjny błysk.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych pamiętaj, że bezkompromisowość nakłada spore ograniczenia. Wszyscy funkcjonujemy w społeczeństwie na mocy pewnej umowy. Niekiedy nakazuje ona przymknąć oczy na pewne sprawy lub powstrzymać się od cierpkiego komentarza. Ludźmi o czarno-białej wizji świata najłatwiej jest manipulować. W finansach talent to tylko połowa sukcesu. Trzeba pracy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Giermek Kielichów

W życiu osobistym wystrzegaj się naiwności i pospiesznych decyzji. Możesz wyświadczyć komuś niedźwiedzią przysługę. Szczególnie słowa rzucone na wiatr potrafią zranić niczym ciśnięty kamień czy wypuszczona strzała. Intencje nie zawsze przykryją efekt. W finansach możesz zdobyć pieniądze na tymczasowych projektach, w sklepie typu pop-up.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 2 Kielichów

W życiu prywatnym staraj się teraz dostrzegać ludzi takimi, jacy są. Nie myśl jeszcze, czy pasują do twojej wizji. Gdy mamy w głowie prawie urządzony dom, możemy zbyt szybko szukać czegoś, co go uzupełni. Łatwo wtedy o błąd. Nie jesteś układanką z brakującym puzlem. Daj sobie czas. W finansach wizerunek jest bardzo ważny. Upewnij się, że masz kontakt z klientem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Księżyc

W życiu osobistym nie uciekaj przed czymś w panice. Jeśli chcesz wycofać się w bezpieczne miejsce, zrób to metodycznie i zachowaj zimną krew. Nie poddawaj się czyimś złym emocjom i nie daj sobie wmówić, że całe otoczenie bezlitośnie na ciebie dybie. Utrzymaj kontakt z przyjaciółmi. W finansach możesz zarobić, rozpowszechniając, przekazując informacje.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta As Mieczy

W relacje prywatne wnieś teraz odrobinę ciepła, ludzkiego spojrzenia. Nawet trudne tematy można omawiać z szacunkiem i empatią. Jeśli druga strona nie ułatwia ci tego, daj dobry przykład, a nie daj się za to prowokować. Ktoś chce wyrzucić z siebie emocje prosto w twoją twarz i usprawiedliwić je wielką kłótnią. W finansach trzeba będzie zaprzyjaźnić się z technologią.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto niby chroni swoje serce, a tak naprawdę traktuje je przedmiotowo. Wykorzystuje uczucia jako "nagrodę" za dobre sprawowanie i chowa przed złaknionym spojrzeniem, gdy emocje stają się zbyt silne. Wystrzegaj się manipulatora. W finansach należy ostrożnie rozdawać komplementy i zachwyty.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 7 Buław

W życiu osobistym przemyśl, czy poświęcasz wystarczająco dużo czasu tym, których kochasz. Nie trzeba dodawać, że najbardziej kochaną osobą jesteś… ty. Czy dbasz o swoje potrzeby? Stwarzasz sobie okazje do śmiechu? Nie traktuj codzienności przesadnie serio. W finansach myśl niezależnie, nie zwalniaj siebie od odpowiedzialności za własne decyzje.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych możesz zetknąć się teraz z czymś, co bywa nazywane "bombardowaniem miłością". Prezenty i komplementy, nieustanny zachwyt… Komu by się nie zakręciło od tego w głowie? Przyspieszony puls i totalne ogłuchnięcie na sygnały ostrzegawcze - uważaj na tego typu manipulacje. W finansach pamiętaj, że pochwały to prosty sposób, by kogoś zjednać.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Wisielec

W życiu prywatnym nie wypatruj daleko tego, co możesz mieć pod samym nosem. Najprostsze odpowiedzi bywają najwłaściwsze, a rozwiązanie zagadki jest w tobie. Nie uzależniaj swojej przyszłości od czyjejś oceny. Nie musimy być zawsze zauważeni, by istnieć. W finansach możesz uniknąć o włos ambarasu, ale trzeba będzie ponieść pomniejszą stratę.

