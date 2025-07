- Kilka lat temu kupiłam w niewielkim sklepie laptopa, z którym od początku coś było nie tak. Kiedy po 3 miesiącach zaczął się bez powodu wyłączać, postanowiłam go zareklamować. Niestety nie miałam oryginalnego opakowania, a sprzedawca odmawiał z tego powodu przyjęcia sprzętu - mówi 42-letnia Kasia z Krakowa. - Za drugim razem nie pozwoliłam się tak łatwo odprawić i powołałam się na prawa konsumenta i zagroziłam skargą do UOKiK. Sprzęt udało się zareklamować, a ostatecznie nawet wymienić, bo zepsuta część była zbyt droga.

Sprzedawcy niekiedy stosują różne metody, by zniechęcić konsumentów do dochodzenia swoich praw. Wymagają oryginalnych opakowań albo twierdzą, że powodem usterki jest nieprawidłowe użytkowanie sprzętu. Przyczyny takiej niechęci do rozwiązania sprawy są różne - czasem sklepy w ten sposób unikają dodatkowej pracy związanej z biurokracją i przesyłaniem sprzętu do producenta. Zdarza się, że sami sprzedawcy nie wiedzą, że oryginalne opakowanie nie jest wymagane do reklamacji.