Amelia wraz ze swoim narzeczonym Bartkiem zajmują się organizacją rejsów, wakacji i wycieczek w Chorwacji pod hasłem "Trip z Polakami". I choć u nas wiele się mówi, że Adriatyk już nie cieszy się taką popularnością, jak kiedyś, a ceny są wręcz kuriozalne, to Amelia ma inne zdanie na ten temat. Wyjaśnia, że na pierwsze wakacje do Chorwacji udali się 5 lat temu i już wtedy wiedzieli, że nie będą chcieli stamtąd wracać. Następnego roku przyjechali z motorówką i wielką motywacją do organizacji własnych wycieczek.