Początek tygodnia przyniesie nowe siły. W pracy to dobry moment na ukończenie starych zadań. Byki, które odnalazły już swoje drugie połówki, odkryją na nowo emocjonalną bliskość, która bardzo zbliży ich do siebie. Wolne zaś poznają kogoś, kto nosi w sobie ogromny bagaż nierozwiązanych doświadczeń z przeszłości. Warto się zastanowić, czy jest to właściwa relacja, czy lepiej odpuścić i poszukać kogoś mniej skomplikowanego.