Aura tego tygodnia nastroi cię pozytywnie do życia . W pracy będzie szansa znalezienia ciekawej oferty dodatkowych zarobków. Zajęte Byki poczują się jak nowo narodzone, bo ich związek stanie się bardziej ożywiony, a nuda gdzieś wyparuje. Wolne zaś na swojej drodze spotkają młodszą osobę, która z wielkim zapałem będzie próbowała zdobyć ich serce. W weekend trzymaj nerwy na wodzy i nie daj się sprowokować!.

W tym tygodniu będziesz uczuciowy, ale też niespokojny. W pracy pojawią się sytuacje wymagające natychmiastowego rozwiązania, jednak połowa zespołu nie będzie chciała ze sobą współpracować. Zajęte Bliźnięta powinny wreszcie zachęcić partnera, aby razem zrobić coś ekscytującego i ruszyć się z kanapy w kącie pokoju. Wolne zaś mogą poznać kogoś interesującego, jednak jeśli będzie to Baran, to nie wchodź bliżej w tę relację, bo się sparzysz.

Już od samego poniedziałku będziesz pełen sprzeczności. W pracy zrobisz niemałe zamieszanie, bo sam nie będziesz wiedział, czego chcesz. Zajęte Raki będą rozkojarzone, bo ich myśli skierowane będą na wydarzenia z przeszłości o kimś, z kim drogi już dawno temu się rozeszły. Wolne zaś poznają kogoś, kto będzie chciał ich rozpieszczać. W weekend nabierzesz ochoty, by pójść na wycieczkę lub pojeździć na rowerze.

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów i inwestowaniu w nowoczesne dziedziny. W pracy będziesz musiał wystąpić publicznie, ale dobrze ci to pójdzie i zostaniesz doceniony. Zajęte Panny staną się bardziej wybredne i zaczną wytykać partnerowi błędy, które do tej pory im nie przeszkadzały. Wolne zaś będą miały szczęście do potencjalnych partnerów zagranicy. Zanim wejdziesz w bliższą znajomość warto się zastanowić czy ona ma jakiś sens.