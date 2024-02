Tarot na 16 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Kochankowie

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że namówi cię na coś pomimo zobowiązań rodzinnych. Osoba ta ma nieustanną potrzebę zmieniania swojego życia prywatnego. Szybko się nudzi i poszukuje wciąż nowych fascynacji. Paradoksalnie przyjaźń może okazać się tu trwalsza niż miłość. Zwłaszcza jeśli jesteście artystycznymi duszami. W finansach możliwy trudny wybór.

Reklama

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Koło Fortuny

W relacjach osobistych ktoś liczy, że będziesz pławić się w możliwościach, które przychodzą ze zmianą. Zamiast nieustannie gonić króliczka, stań z boku i zapytaj siebie, czy warto tracić życie na coś, co wymyka się z rąk? Możliwe, że na tym etapie egzystencji pociąga cię wyłącznie to, czego nie znasz. W finansach pilnie obserwuj modę i staraj się w nią wstrzelić.

Zdjęcie Sprawdź swój horoskop dzienny>> / INTERIA.PL

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 5 Denarów

W życiu osobistym ktoś liczy, że znajdzie zrozumienie i akceptację u twojego boku. Tamta osoba może mieć nadzieję na opiekę. Nie chce być też oceniana. Taki układ bywa uciążliwy zarówno dla dawcy, jak i dla biorcy. Obydwoje ograniczacie własne możliwości, gdy jedno daje za dużo, a drugie się nie rozwija. W finansach możesz odnieść sukces w nowej dziedzinie.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: 3 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że po okresie wahania ruszysz do przodu, podejmiesz decyzję. Bardzo możliwe, że ostatecznie nie wybierzesz żadnej z aktualnych opcji. Twoje myśli skierują się za to ku zupełnie nowemu wyzwaniu lub osobie. Ewentualnie poznasz ją dopiero w trakcie podróży. W finansach uważaj, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Kapłan

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją obiektywną, a przy tym serdeczną poradę. Ta osoba ma nadzieję, że gdy wyjawi swój problem, nie odwrócisz się od niej, będziesz jej kibicować. Może to wiązać się ze zmianą własnego życia, aby tylko dopasować się do wymagań zdrowotnych i psychicznych drugiej strony. W finansach przemów mocą autorytetu i usłuchaj go. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na wątrobę.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Wieża Boga

W relacjach prywatnych ktoś skrycie liczy, że zadasz cios jego dumie. Być może tamta osoba potrafi kochać i szanować jedynie silniejszych od siebie? Niewiele wskórasz, spełniając pokornie życzenia i uprzedzając prośby. Czasem trzeba tupnąć nogą, pokazać, że posiadasz kręgosłup. W finansach kara za zaniedbanie nadejdzie nieuchronnie, więc lepiej nadrób zaległości.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Królowa Kielichów

W relacjach osobistych pewna osoba ma nadzieję, że zaprosisz ją do swojego prywatnego, ukrytego świata. Temu komuś nie zależy na ujawnianiu uczucia przed otoczeniem. U ciebie chce znaleźć wytchnienie, inspirację, zachwyt jego osobą. Ma nadzieję, że przelejesz na niego wszystkie swoje marzenia i nadzieje. W finansach widać szczodrość uczuciowej kobiety.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 2 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że dostrzeżesz, że masz nie jedną, a dwie opcje do wyboru. Osoba ta ma również nadzieję, że dokonasz wyboru dosyć szybko. A nawet jeśli wstrzymasz się od niego, to uczciwie o tym opowiesz. Przystań na moment, by dokładnie przyjrzeć się sytuacji. Nie działaj w pośpiechu. W finansach możesz współpracować z kimś niepokornym.

Czytaj również: W lutym czekają ich ogromne zmiany. Nie tylko przypływ gotówki

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Kapłanka

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że ukryjesz swoje pragnienia i aspiracje, aby być bliżej tych, którzy mogą skorzystać na twojej mądrości. Rodzina bywa uciążliwa, partnerzy - rozczarowujący. Niemniej czasem trzeba pozwolić im pławić się we własnym sosie, z przymrużeniem oka traktować ograniczenia. W finansach musisz zdobyć więcej wiedzy, nim zrobisz ruch.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 6 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję na długoterminową relację z tobą - opartą na dobrym, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Ten ktoś da pierwszeństwo "starym" związkom i znajomościom nad nowym zauroczeniem. Jeśli więc chcesz nawiązać z nim romans, upewnij się, że zerwał kontakty z dawnymi partnerami. W finansach trzeba będzie przekonać kogoś do zmiany zdania.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 10 Buław

W relacjach prywatnych ktoś zachęca cię do podjęcia kolejnej próby, a może też i od zaczęcia wszystkiego od początku. Jeśli chcesz rozpocząć nowy rozdział w swoim miłosnym życiu, zadbaj o taki dobór sympatii i znajomych, aby byli oni dla ciebie wsparciem, a nie piątym kołem u wozu. W finansach wytrwałość i dobre intencje mogą zaowocować pozytywnie.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 9 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że po spokojnym namyśle zobaczysz sytuację taką, jaka jest i znajdziesz z niej najlepsze dla siebie wyjście. Strach ma wielkie oczy, nie demonizuj pewnych rozwiązań, zdarzeń. Nie doszukuj się przyczyny tam, gdzie mowa po prostu o przypadku. W finansach dopięcie swego będzie trudne, ale masz skromną szansę. Warto ją wykorzystać.