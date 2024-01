Tarot na 20 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: Król Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że spojrzysz na sprawy z lotu ptaka. W ten sposób możesz zrozumieć wszystkie punkty widzenia, ale nie angażować się zbytnio w pogmatwane relacje. Oglądaj wieloma oczami, słuchaj wieloma uszami. Twoje usta niech pozostaną tylko jedne i otworzą się w obietnicy dla jednej osoby. W finansach chęci i rozsądek nie idą teraz w parze. W zdrowiu uwaga na struny głosowe.

Tarot na dziś dla Byka

Karta: 5 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że dostrzeżesz tę prawidłowość: zwycięstwo może okazać się zbyt kosztowne, a na porażce da się dużo zyskać. Nie rób teraz niczego "dla zasady" i nie daj sobie podszeptywać złych rozwiązań w imię "honoru". Nic nie zdoła cię obrazić, o ile ty nie poczujesz wzgardy do siebie. W finansach możliwe będzie wyjście na zero lub bardzo niewielki zysk. W zdrowiu uwaga na plecy.

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: Rycerz Denarów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że uszanujesz tempo, w jakim tamta osoba wzrasta, rozkwita, przekwita. Względy dla czyjegoś biologicznego zegara i związanych z nim wyzwań będą szczególnie istotne. Na niektóre sprawy jest jeszcze dużo czasu, a inne należy potraktować wreszcie poważnie. W finansach zatrzymaj się i zrób dokładny przegląd, nim wykonasz kolejne kroki. W zdrowiu uwaga na szczękę.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: 9 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że skłoni cię do zaangażowania się, przeniknie twoje tajemnice. Ty jednak twardo bronisz swojej intymności, domowego ogniska. Choć na twarzy masz ciepły uśmiech, to jednak nie obdarzysz nikogo słodką nagrodą, zanim należycie się wykaże. W finansach uda ci się odrobić straty i poskładać karierę albo biznes na nowo. W zdrowiu uważaj przede wszystkim na serce.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: Wisielec

W życiu prywatnym ktoś liczy, że spojrzysz na sprawy z innej perspektywy, jak również poświęcisz własny komfort lub marzenie dla wspólnego dobra. To duża prośba, a i ofiara byłaby spora. Dobrze przemyśl, czy chcesz wejść w taki układ. Nie ma w nim obiektywnie nic złego, jednak trudno by było się z niego wyplątać. W finansach sprawy stoją w miejscu i trzeba to przeczekać. W zdrowiu uwaga na kark.

Tarot na dziś dla Panny

Karta: Sąd Ostateczny

W relacjach osobistych ktoś może oczekiwać od ciebie sygnału życia, przebaczenia i tego, że postawisz rodzinę na pierwszym miejscu. Druga strona jest gotowa odrodzić się w kwestii zaangażowania oraz uczuć. Przydatna może okazać się terapia, a przede wszystkim dobre chęci oraz czujne (i czułe!) ucho. W finansach możliwe będzie obwieszczenie z samej góry. W zdrowiu uwaga na jelito grube, zaparcia.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: 2 Buław

W kontaktach prywatnych ktoś liczy, że powstrzyma cię przed zmianą. Może tamta osoba lęka się prawdziwego niebezpieczeństwa? A może martwi ją twoja rosnąca samodzielność. Dostajesz właśnie znak, by nie polegać bezgranicznie na innych, a także nie obarczać ich odpowiedzialnością za własne decyzje. W finansach uważaj, bo ktoś siedzi ci w kieszeni. W zdrowiu wystrzegaj się uciążliwego zapalenia żył.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: Śmierć

W życiu prywatnym ktoś liczy, że powiesz "dość!". Czas coś zakończyć, zerwać ze złym towarzystwem lub zgubnym nawykiem. Ludzie obiektywnie dobrzy i kochający mogą się okazać całkowicie nieodpowiedni dla nas. Tę prawdę trzeba przyjąć z otwartym sercem i zwrócić wolność każdemu, kto w obecnym układzie tylko się męczy. W finansach widać zamknięcie projektu. W zdrowiu szansa bardzo dużej poprawy.

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: 5 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś liczy, że dasz sobie czas na smutne przemyślenia, a potem wreszcie dostrzeżesz nowe możliwości. Trudne wydarzenie może okazać się tak potrzebnym przebudzeniem z marazmu. A przynajmniej tego życzyłoby sobie twoje otoczenie. W finansach przemyśl, czy nie marnujesz energii, czasu oraz swoich wizji na projekty, o które nikt nie dba. W zdrowiu uwaga na problemy z tarczycą.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: 2 Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy, że puścisz mimo uszu słowa bez znaczenia i zamkniesz oczy na to, co jedynie może cię rozpraszać. Czyjaś wizja szczęścia niekoniecznie musi pasować do ciebie. Ogranicz kontakty z dawnymi miłościami, jeśli ich samozadowolenie spędza ci sen z powiek. W finansach nie podejmuj ostatecznej decyzji, chyba że miałoby to być zawieszenie. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na oczy.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: 6 Buław

W życiu prywatnym ktoś liczy, że będziesz się po prostu cieszyć tym, co masz, okażesz zadowolenie z sukcesu. Pamiętaj, by pochwalić starania i zauważyć postęp. Pewna osoba może czuć się niedoceniona. Poświęć jej chwilę uwagi, nie umniejszaj pod żadnym pozorem tego, czego dokonała. W finansach uznaj publicznie wkład otoczenia w twoje powodzenie. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z zębami.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Siła

W kontaktach prywatnych ktoś ma nadzieję, że wykorzystasz swój temperament do dobrej zabawy, a nie do konfliktów. Nie wszystkim może podobać się to, co robisz, ale to ich problem. Nie masz obowiązku przekonywać ich do swoich racji. Nie musisz więc się też na nich złościć, gdy nic nie rozumieją. W finansach musisz oddać komuś, o co prosi, żeby się uspokoił. W zdrowiu uwaga szczególnie na zęby.