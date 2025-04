Piwonia to długowieczna roślina , która w jednym miejscu może rosnąć nawet do 20 lat. Kluczem jest odpowiednie stanowisko i pielęgnacja. Dzięki temu roślina odwdzięczy się obfitym kwitnieniem.

Ogrodowa piękność dobrze znosi niskie temperatury i jest bardzo wytrzymała. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje jednak przestrzeni - nie dla niej okolice budynków. Ich nagrzewanie się, a następnie wyziębianie zdecydowanie nie służy piwonii.

Jedna z propozycji to nawóz ze skorupek jaj , czyli prawdziwa skarbnica wapnia, żelaza i cynku. Pokrusz skorupki i wymieszaj z wierzchnią warstwą podłoża. Skorupki możesz też zalać wodą i odstawić na kilka dni. Po tym czasie możesz podlać piwonie.

Odżywczą miksturę do piwonii przygotujesz również przy pomocy bananów. Skórkę od banana pokrój w kostkę, włóż do słoika i zalej gorącą wodą. Zamknij słoik i pozostaw na 24 godziny. Tak uzyskanym roztworem „poczęstuj” ogrodową piękność.

Piwonia obejmuje 33 gatunki i ponad 3000 ich odmian. Większość to byliny, a część to niskie krzewy mające różowe, żółte czy purpurowe kwiaty. Piwonie są znane już od czasów starożytnych. W Chinach była znana już w 1000 roku p.n.e. i uchodziła za boską roślinę. Co ciekawe, była przekazywana w spadku lub traktowana jako posag.