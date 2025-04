Marzysz o długim życiu? Ta jedna cecha może być kluczem do sukcesu

Nie każdy rodzi się z wrodzoną organizacją i zdolnością planowania. Dobra wiadomość? Sumienności można się nauczyć. Olga Khazan, dziennikarka „The Atlantic” i autorka książki Me, But Better, sprawdziła to na własnej skórze , rozmawiając z osobami, które starały się pracować nad swoją systematycznością.

Na czym polega ta metoda? To proste: wyobrażasz sobie konkretną sytuację z przyszłości tak, jakby działo się to teraz. Chodzi o maksymalne zaangażowanie emocjonalne. Widzisz, co masz na sobie, co czujesz, co mówią do ciebie inni.