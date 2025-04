Kluski nie chcą się lepić, a frytki nie są chrupiące? Wiadomo w czym błąd

Ziemniaki to jedno z tych warzyw, które jest trudne do zastąpienia w polskiej kuchni. Wcale nie chodzi o to, że są sprowadzane jako dodatek do dania głównego, ale z tych bulw można przygotować mnóstwo rarytasów. Frytki, kluski, kopyta, placki, a nawet babki – wszystko to będzie na pewno dobrze prezentowało się na stole. Sukces dań z ziemniaka? Dobór odpowiedniej jego odmiany. Wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że nie wyjdzie nam kulinarna klapa. Poznajmy, jakie są odmiany ziemniaków i do czego je wykorzystać.