W relacjach osobistych nie ma co bać się nowości. Masz teraz tendencję do zamykania się w domu, uznajesz wyłącznie towarzystwo starych, wypróbowanych przyjaciół. To dobrze, że potrafisz doceniać stałość, ale nie skreślaj z góry ludzi młodszych. Mogą wnieść do Twojego życia powiew świeżości. W finansach możesz zarobić na kontaktach z tradycjonalistami. W zdrowiu uwaga na problemy z migdałkami.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą nieśmiałą, niepewną siebie. Człowiek ten jest praktycznie pozbawiony ego. Dopiero poznaje swoje pragnienia, ograniczenia, nadzieje i lęki. Cokolwiek powie i zrobi, będzie to ze szczerego serca. Nie rozliczaj z pomyłek, wybaczaj nieporozumienia. W finansach możesz reprezentować dość niepraktycznego przyjaciela. W zdrowiu uwaga na uszy.

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, która jest z natury dobra i uczciwa, ale dba przede wszystkim o najbliższą rodzinę i wieloletnich przyjaciół. Nie polegaj na niej bezgranicznie, jeśli nie znacie się zbyt długo. W kryzysowej sytuacji ten ktoś odcina cały zbędny balast. W finansach trzeba podejmować czasem przykre decyzje, by zadbać o najbliższych. W zdrowiu uwaga na jelita.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który nie wstydzi się wprawdzie uczuć, ale też nie obdarzy nimi każdego. W grę wchodzą spotkania z kimś, kto jest nastawiony na ślub i poszukuje odpowiednich kandydatów. Podejście ma przy tym bardzo pragmatyczne. W finansach realistyczne podejście do zadań pomoże Ci uniknąć błędów i zdobyć szacunek zespołu. W zdrowiu uwaga na ramiona.

W życiu osobistym nie poddawaj się rutynie i marazmowi. "Jak jest dobrze, to po co zmieniać?" - to zdroworozsądkowe podejście może zagrozić przyszłości relacji. Od czasu do czasu trzeba zdobyć się na odrobinę szaleństwa, dać się ponieść fantazji, zrobić coś spontanicznie. W finansach możesz mieć do czynienia z ludźmi irracjonalnie wręcz skąpymi, niechętnymi nowościom. W zdrowiu uwaga na zaparcia.