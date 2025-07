Samotne Byki mogą spotkać kogoś wyjątkowego w najmniej oczekiwanym miejscu. Może być to zarówno znajomy z przeszłości, jak i ktoś nowy - osoba, która zmieni ich życie o 180 stopni. Z kolei Byki w związkach przeżyją drugi miesiąc miodowy. Partnerzy odkryją w sobie nowe pokłady czułości i zrozumienia. Możliwe są zaręczyny, zaplanowanie ślubu lub podjęcie decyzji o zamieszkaniu razem.

To ich czas! Te trzy znaki zodiaku dostaną od losu wszystko, o czym marzyły

Spory i kłótnie kwestie, które ciągnęły się w nieskończoność, nagle znikną - w końcu obie strony waśni pójdą na kompromis. Jeśli Wodnik był stroną w sporze sądowym, prawdopodobnie wygra sprawę. Długo wyczekiwane pozwolenie na budowę, zaświadczenia urzędowe, a nawet te zza granicy trafią do rąk Wodników.

Druga połowa lipca będzie łaskawa dla ambitnych Koziorożców . Otrzymają propozycję objęcia stanowiska, które wymaga nowych umiejętności i daje możliwość rozwoju. To może być praca w innym dziale, firmie lub nawet branży.

Nowe możliwości pojawią się we wszystkich sferach życia. Koziorożce otrzymają zaproszenie do udziału w prestiżowym projekcie lub wydarzeniu. Może to być konferencja, szkolenie lub wyjazd służbowy. Ich kompetencje zostaną zauważone przez wpływowe osoby. Koziorożce poznają ludzi, którzy staną się ich mentorami lub partnerami biznesowymi. Te znajomości będą miały dalekosiężny wpływ na ich karierę.