Lew+Lew

Para zodiakalnych Lwów nie będzie miała udanego miesiąca. Niestety, ale obniżony nastrój, będzie im towarzyszył przez prawie cały miesiąc. Lwy, zamiast się wspierać, tylko jeszcze bardziej negatywnie wpłyną na siebie. Czeka ich trudny czas, pełen braku empatii i zrozumienia. Każde z nich poczuje się niedoceniane, wszystko będą brały do siebie i przejmowały się każdą, nawet najmniejszą uwagą względem siebie. Lwy mogą siebie unikać i bardzo cierpieć. Muszą uzbroić się w cierpliwość i przeczekać ten czas.

Lew+Panna

Parę Lwa i Panny, czeka ciężki miesiąc. Obydwoje będą w gorszych, przygaszonych nastrojach, bez energii i chęci do działania. W tej relacji będzie dominowało przygnębienie, brak sił witalnych i niechęć do siebie i związku. Dlatego, mimo iż Lew z Panną nie będą się bardzo kłócić, to obydwoje będą smutni i przygnębieni. Dodatkowo osoba z zewnątrz, może próbować mieszać się w tę relację, przez co tylko jeszcze bardziej para ta odsunie się od siebie. Lew z Panną powinni zdecydować się na coś niecodziennego, aby wyrwać się z marazmu.

Lew+Waga

Przygnębiony przez większość czasu Lew, będzie miał okazje odżyć dzięki energii Wagi, która będzie emanowała dobrym nastrojem i przebojowością w tym miesiącu. Dzięki temu zodiakalny Lew da się porwać w wir zajęć i zadań do wykonania partnerowi, a to bardzo pozytywnie wpłynie na Niego i całą relację tej pary. To głowie dzięki energetycznej Wadze miesiąc ten będzie należał do udanych i Lew zakończy sierpień w dużo lepszym nastroju. Wadze uda się nie tylko poprawić nastrój partnera, ale też zrealizować dawno zaplanowany cel.

Lew+Skorpion

Mimo iż zazwyczaj Lew dominuje w tej relacji, to Skorpion zarazi partnera pozytywnym nastrojem i wybaczy mu Jego brak wiary w sens związku i przegoni wszelkie wątpliwości dotyczące uczuć. Z biegiem miesiąca Lew może zmienić swoje nastawienie i nagle doceni to, jakiego ma partnera i ile mu zawdzięcza. Sierpień będzie udanym miesiącem dla tej pary, która głównie dzięki podejściu Skorpiona uniknie poważnych kłótni. Pod koniec miesiąca parę tą czeka ciekawe spotkanie, które wniesienie wiele pozytywnej energii do ich związku.

Lew+Strzelec

Lew ze Strzelcem będą ze sobą walczyły niczym pies z kotem. Każde z nich będzie działało za szybko, przez co nie ominą ich błędy, które drugą stronę doprowadza wręcz do szału. Dużo nagromadzonej negatywnej energii będzie sprzyjało kłótnią i walce o dominację. Para ta będzie udowadniania sobie, kto ma rację. Zamiast ze sobą współpracować, zaczną się zwalczać nawzajem, przez co czeka ich trudny miesiąc. Mimo iż w każdym z nich jest dużo pozytywnych uczuć, to te negatywne będą dominować i sprawią pojawienie się wielu konfliktów.

Lew+Koziorożec

Lew z Koziorożcem będą się przerzucali wzajemnymi oskarżeniami. Niestety brak zaufania ze strony Koziorożca bardzo urazi zodiakalnego Lwa, który weźmie sobie słowa partnera mocno do serca i przesadnie zareaguje. Sierpień będzie trudnym i ciężkim miesiącem dla tej pary. Lwa i Koziorożca czeka wiele małych spięć, przez które nerwy nie opuszczą tej pary przez prawie cały miesiąc. Mimo tego, poważnego kryzysu w związku nie widać, choć para ta, nie będzie ze sobą za bardzo szczęśliwa w najbliższych tygodniach.

Lew+Wodnik

Sierpień będzie czasem, kiedy Lew z Wodnikiem spędzą więcej czasu osobno, niż razem. Wodnik podejdzie bardzo emocjonalnie do spraw, które nie pójdą po jego myśli. Przez swoje rozdrażnienie i nieradzenie sobie z emocjami, każda drobnostka spowoduje wybuch negatywnych emocji w stosunku do partnera. A że Lew w tym miesiącu wszystko będzie mocno brał do siebie, to bardzo przeżyje zachowanie partnera. Po kilku spięciach i wybuchach Lew z Wodnikiem, zaczną siebie unikać i każdy zajmie się sobą, unikając kontaktu z Partnerem.

Lew+Ryby

W sierpniu Lew będzie w melancholijnym nastroju, podobnie jak partner. Zodiakalny Lew nie będzie miał energii do walki o związek i uwagę partnera. Ryby natomiast będą czuły, że cały czar związku prysł, a uczucie gdzieś uleciało. To może być krytyczny miesiąc dla tej pary, gdyż żadna ze stron nie będzie miała w sobie siły do walki o związek. Jeśli żadne z nich się szybko nie ocknie to niestety, ale parę czeka poważny kryzys. Jeśli tylko pozwolą, to osoba z zewnątrz pomoże im rozwiązać tę patową sytuację.

Baran+Lew

Sierpień będzie bardzo dobrym miesiącem dla tej pary. Zapowiada się jeden z najspokojniejszych miesięcy. Spokój, nostalgia i spadek energii sprawi, że Baran i Lew będą nadzwyczaj zgodni i gotowi na ustępstwa. Poza kilkoma sytuacjami zapalnymi będą zgodni i zadowoleni ze swojego towarzystwa. Czas ten najlepiej wykorzystać na pogłębianie więzi. Baran i Lew, to dwa silne charaktery, ich związek, na co dzień, nie należy do najłatwiejszych. Właśnie z tego powodu powinni wykorzystać ten dobry dla nich czas, na spojrzenie na siebie z innej, łagodniejszej strony.

Byk+Lew

Lew, skupiony na sobie, swoich problemach i nadchodzącym przesileniem, nie będzie zwracał uwagi na emocje Byka, który będzie w tym czasie potrzebował więcej uwagi i bliskości. Jeśli Lew nie stanie na wysokości zadania, to nie będzie udany miesiąc dla tej pary. Pojawią się pretensje, żal, złość. Jednak nie musi tak być, wystarczy dobra wola, empatia, zwrócenie uwagi na partnera. Odrobinę czułości, szczera rozmowa i chwile bliskości mogą sprawić, że ten jesienny, trudny czas, będzie ciepły i miły.

Bliźnięta+Lew

Związek w tej konfiguracji nigdy nie jest łatwy, tak będzie również w sierpniu. Zarówno Bliźnięta, jak i Lew, będą chcieli dominować. Wygra jak zwykle silniejszy. W tym miesiącu zwycięzcą będą Bliźnięta, przez słaby stan psychiczny Lwa. Nie będzie to jednak dobre dla wszystkich, a szczególnie dla ich relacji, ponieważ to nie jest dobry czas na rywalizację, która jest prostą drogą do kryzysu w związku. Do szczęścia natomiast, potrzebne jest wyczucie i zrozumienie.

Rak+Lew

Choć zodiakalny Lew będzie działał wolniej niż z dotychczas, Rak przejmie inicjatywę i pokaże partnerowi, że razem mogą dużo osiągnąć. Rak bardzo pozytywnie wpłynie na partnera. Parę tą czeka dość spokojny miesiąc, bez poważnych kłótni czy sporów, ale z różną energią życiową, przez co nie zawsze będą ze sobą kompatybilni. Niemniej jednak, uda im się rozwiązać problem, który od dawna im zalegał, dzięki czemu Lew zmieni swoje nastawienie i poprawi mu się humor. Para ta może na siebie liczyć w najbliższych tygodniach.