Jasnowidzka wskazuje datę i apeluje do Polaków. W komentarzach poruszenie!

- 08.08.22. 220 dzień roku. Dzisiaj dzień otwartej energii, która płynie z ciebie w świat i wraca do ciebie z podwojoną siłą. Dwie ósemki to moc nieskończoności. To przestrzeń bez granic. Wymieniasz się spojrzeniami, słowami, emocjami, ciepłem i energią. Twoje słowa mają moc, twoje myśli siłę, a dawanie dobra i dzielenie się czasem w miłości powraca z podwójną siłą. To dzień otwartej intuicji i widzenia więcej w prostych gestach i słowach. To dzień równowagi i wybaczania