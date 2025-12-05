Co przyniesie sobota, 6 grudnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Mag

W życiu prywatnym możesz mieć kontakt ze świetnym gawędziarzem, osobą, która uwodzi przede wszystkim słowem. Umiejętność słuchania i prawienia komplementów potrafi zaskarbić wdzięczność, wywołać zauroczenie. Nie lekceważ tej najprostszej i najbardziej bezpiecznej magii. W finansach możesz zawrzeć umowę ustną, odbyć bardzo dobre, produktywne rozmowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Księżyc

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą ponurą, opętaną jakąś ideą, niezbyt zaangażowaną w codzienność. Dobrze jest robić coś, co każe rano wstać, wyjść z domu, dotknąć ziemi, popracować rękami. Zaburzenie rytmu dnia może pogłębić dezorientację i dać pożywkę niepokojącym fantazmatom. W finansach masz dobre plany, ale brakuje ci energii, schematu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 7 Mieczy

W życiu prywatnym bardziej należy uważać na tych, którzy unikają konfrontacji niż na pieniaczy. Ci pierwsi mogą nie powiedzieć prawdy w twarz, ale będą knuli za plecami. Jeśli nie chcesz wplątać się beznadziejnie w ich gierki, przynajmniej udawaj wcielenie niewinności. W finansach staraj się kogoś ugłaskać, przyciągnąć ku sobie, jeśli nie możesz go zwalczyć.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Król Buław

W życiu prywatnym możesz otrzymać teraz wyróżnienie od kogoś, na kim ci zależy. Twoje wysiłki zostaną docenione. Jeśli masz zatarg, to dojrzały mężczyzna może wziąć Cię w obronę. W finansach są widoki na awans, podwyżkę, uznanie ze strony środowiska. Warto zapytać kogoś o radę choćby po to, żeby okazać mu szacunek. Bardzo tego obecnie potrzebuje.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 5 Buław

W życiu prywatnym możliwy będzie triumf nad przeciwnikiem, dogadanie się z kimś, kto dotąd był oporny. Nosisz w sobie skarb, którego zapewne nie doceniasz, a jest on doskonale widoczny dla innych. I bardzo pożądany! Twoje plany matrymonialne mają szansę się ziścić choć dopiero za jakiś czas. W finansach premiowana będzie aktywność, odważne decyzje.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 3 Mieczy

W życiu osobistym łatwo będzie popełnić błąd. Niestety możesz też trafić w środowisko, które łatwo afrontów nie wybacza. Niektórzy robią sobie z obrażania się pretekst, aby zerwać kontakty, nie dawać innym zbyt wiele od siebie. W finansach nie podejmuj decyzji pod wpływem złości lub miłości. Potrzebne będą zimne kalkulacje.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 3 Buław

W życiu prywatnym szykuje się dobry czas dla platonicznych znajomości - przyjaźni, koleżeństwa. Dla związków miłosnych może to być frustrujący moment, bo gwiazdy sprzyjają raczej intelektualnym, a nie uczuciowym podbojom i skłaniają cię do myślenia o karierze. W finansach jest szansa na nowe, bardzo korzystne interesy, podróż, która wiele cię nauczy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 2 Kielichów

W życiu uczuciowym możliwa będzie niepewność: z jednej strony emocje są bardzo silne, a z drugiej - łatwo o nieporozumienie! Należy kuć żelazo póki gorące. Ktoś pozostawiony samemu sobie może zwrócić się w zupełnie inną stronę. W finansach istnieje opcja połączenia życia prywatnego z zawodowym, np. współpraca z kochaną osobą.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Kapłanka

W życiu prywatnym możesz mieć relację, której istotnym komponentem będzie pewne uzależnienie. Może chodzić o więź emocjonalną, zależność ekonomiczną lub pragnienie opiekowania się kimś, kto walczy z własnymi demonami. Sęk w tym, że takie związki szybko wyzbywają się zdrowej namiętności. W finansach możesz otrzymać ustną pochwałę swoich zasług, rekomendację.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Kapłanka.W życiu prywatnym możesz mieć dobre relacje z kobietami, a szczególnie z dziewczętami. Ktoś ma nikłe pojęcie o miłości i będzie czerpał z twoich opowieści. Warto przypomnieć - sobie oraz innym - że teoria nie wystarczy i nikt nie przeżyje za nas życia, nie ustrzeże nas przed popełnieniem wszystkich błędów. W finansach możesz znaleźć pracę w wydawnictwie, księgarni.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie wcielić w życie swoje postulaty. Do tej pory można było obiecywać lub grozić, a teraz należy działać. Słowami niewiele da się już osiągnąć. Ktoś potrzebuje zobaczyć konkret, by uwierzyć w plan. W finansach przydaje się odrobina bezczelności, siła przebicia. Nie bój się przedstawiać nawet najbardziej ambitnych projektów.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 10 Denarów

W kontaktach osobistych wykorzystaj czas harmonii, by pomnażać bogactwa i zacieśniać więzi. Nie spoczywaj na laurach! Właśnie teraz jest dobry moment, by organizować przyjęcia i uroczystości, które zespolą familię, a tobie dadzą reputację znakomitego organizatora, człowieka serdecznego i zapobiegliwego. W finansach możesz powiększyć majątek, odzyskać rodowe pamiątki.

